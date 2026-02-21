Ουκρανικά drones «χτύπησαν» εργοστάσιο πυραύλων στη Ρωσία

Οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νυχτερινή επίθεση σε ένα σημαντικό ρωσικό εργοστάσιο πυραύλων, με την είδηση να επιβεβαιώνεται από τον κυβερνήτη της ρωσικής περιοχής της Ουντμουρτίας.

«Μια εγκατάσταση στην Ουντμουρτία δέχτηκε επίθεση από drones. Ως αποτέλεσμα, προκλήθηκαν ζημιές και τραυματισμοί», δήλωσε ο Αλεξάντερ Μπρετσάλοφ σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Telegram.

Ανεπίσημα ουκρανικά στρατιωτικά blogs ανέφεραν ότι ουκρανικής κατασκευής drone μακράς εμβέλειας Flamingo επιτέθηκαν σε εργοστάσιο κατασκευής πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων μικρής εμβέλειας Iskander και διηπειρωτικών πυραύλων Topol-M, στο Vinotkinsk, περίπου 900 μίλια από την Ουκρανία.

Το ανεπίσημο ρωσικό κανάλι Telegram SHOT, το οποίο συχνά παραθέτει πληροφορίες από πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, ανέφερε ότι κάτοικοι του Βοτκίνσκ δήλωσαν ότι άκουσαν τουλάχιστον τρεις εκρήξεις και το βουητό των drones.