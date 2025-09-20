Ουκρανικά drones έπληξαν σταθμούς άντλησης πετρελαίου στη Ρωσία

Ουκρανικά drones έπληξαν αρκετούς σταθμούς άντλησης πετρελαίου που συνδέονται με τις ρωσικές εξαγωγές μέσω του λιμανιού του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε το Σάββατο αξιωματούχος της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας SBU, σύμφωνα με το Reuters.

Ο αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι οι σταθμοί άντλησης πετρελαίου, οι οποίοι αποτελούν τμήμα του αγωγού πετρελαίου Κουϊμπισέφ–Τιχορέτσκ και βρίσκονται στις ρωσικές περιοχές Βόλγκογκραντ και Σαμάρα, επλήγησαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων. Πρόσθεσε ότι «η δουλειά για τον αποκλεισμό των χρηματοροών θα συνεχιστεί.»

Σημειώνεται πως το Νοβοροσίσκ αποτελεί κομβικό σημείο για τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές, με την Ουκρανία να εντείνει τις επιθέσεις της σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές βαθιά στο ρωσικό έδαφος.