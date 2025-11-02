Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στην Οδησσό - 60.000 άτομα χωρίς ρεύμα στη Ζαπορίζια

Σχεδόν 60.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τη νυχτερινή αεροπορική επίθεση της Ρωσίας στην περιοχή Ζαπορίζια της Ουκρανίας, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου, ενώ δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη νότια περιοχή της Οδησσού, ανέφεραν οι ουκρανικές αρχές την Κυριακή.

Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones στο ηλεκτρικό δίκτυο της Ουκρανίας, προκαλώντας διακοπές ρεύματος και αναγκάζοντας τις ομάδες έκτακτης ανάγκης του Κιέβου να σπεύσουν να επιδιορθώσουν τις ζημιές και να διαχειριστούν τις διακοπές ρεύματος.

Η επίθεση στη Ζαπορίζια άφησε δύο άτομα τραυματισμένα και κατέστρεψε κτίρια, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντέροφ, ο οποίος μίλησε μέσω της εφαρμογής Telegram.

«Οι ομάδες θα αποκαταστήσουν την παροχή ρεύματος μόλις το επιτρέψει η κατάσταση ασφαλείας», ανέφερε ο Φεντέροφ στο Telegram, όπου δημοσίευσε νυχτερινές φωτογραφίες κτιρίων με κατεστραμμένες προσόψεις και παράθυρα.

Η Ζαπορίζια υφίσταται σχεδόν καθημερινά επιθέσεις από ρωσικά πυροβόλα, πυραύλους και drones, οι οποίες έχουν καταστρέψει σπίτια, παραλύσει τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους, καθώς η Μόσχα ασκεί πίεση στις άμυνες της Ουκρανίας και διακόπτει τις συνδέσεις μεταξύ του νότου της χώρας και του υπόλοιπου εδάφους.

Ο Φεντέροφ είπε ότι η νυχτερινή επίθεση τραυμάτισε δύο άτομα. Οι 800 επιθέσεις της Ρωσίας σε 18 οικισμούς της περιοχής σκότωσαν ένα άτομο και τραυμάτισαν τρία κατά τη διάρκεια των 24 ωρών μέχρι το πρωί της Κυριακής, πρόσθεσε.

Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της νυχτερινής επίθεσης με drones της Ρωσίας στην Οδησσό, στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας της Ουκρανίας, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας στο Telegram.

Ξεχωριστά, ο αριθμός των νεκρών από μια ρωσική αεροπορική επίθεση που έβαλε φωτιά σε ένα κατάστημα στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ το Σάββατο έχει αυξηθεί σε τέσσερις και περιλαμβάνει δύο αγόρια ηλικίας 11 και 14 ετών, σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνήτη της περιοχής.