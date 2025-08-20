Ουκρανία: Τουλάχιστον 14 τραυματίες σε ρωσική επίθεση στην περιοχή Σούμι

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένης μιας οικογένειας με τρία παιδιά, τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση που πραγματοποιήθηκε τη νύχτα στην περιοχή Σούμι της βόρειας Ουκρανίας, δήλωσε την Τετάρτη ο Ουκρανός πρωθυπουργός.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονων προσπαθειών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ρωσία εκτόξευσε 15 μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μια επίθεση στην περιοχή Οχτίρκα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, ανέφεραν τοπικοί εισαγγελείς στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Τα παιδιά που τραυματίστηκαν στην επίθεση, η οποία έπληξε μια κατοικημένη περιοχή της πόλης, ήταν ηλικίας 5 μηνών, 4 ετών και 6 ετών, έγραψε η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο στο X.

«Η Ρωσία συνεχίζει να εκδηλώνει τους φόβους της μέσω πράξεων καθαρής τρομοκρατίας σε όλη την Ουκρανία, στοχεύοντας για άλλη μια φορά τα σπίτια οικογενειών και τα κοιμισμένα παιδιά τους», είπε.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν επιτίθεται σε αμάχους ή σε πολιτικές υποδομές.

Συνολικά, η Ρωσία εκτόξευσε 93 drones και δύο πυραύλους για να επιτεθεί στη χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε η ουκρανική πολεμική αεροπορία, προσθέτοντας ότι κατέρριψε 62 drones και έναν πύραυλο και κατέγραψε πλήγματα σε 20 τοποθεσίες.

Οι Κρατικές Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας ανέφεραν μια «μαζική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος» στη νότια περιοχή της Οδησσού, λέγοντας ότι ένα άτομο τραυματίστηκε και μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκατάσταση καυσίμων και ενέργειας.

Αξιωματούχοι της πόλης Ισμαήλιο στην περιοχή της Οδησσού δήλωσαν ότι οι λιμενικές υποδομές στην πόλη υπέστησαν ζημιές.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας αυτή την εβδομάδα. Μία επίθεση πυροδότησε πυρκαγιές σε μια αποθήκη πετρελαίου που ανήκει στην κρατική εταιρεία πετρελαίου του Αζερμπαϊτζάν SOCAR, ενώ μια άλλη προκάλεσε ζημιές σε μια εγκατάσταση μεταφοράς φυσικού αερίου στην κεντρική περιοχή της Πολτάβα.

Η Ρωσία επιτίθεται τακτικά σε αποθήκες πετρελαίου και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων από τις πρώτες ημέρες της πλήρους εισβολής που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022. Το υπουργείο Ενέργειας δήλωσε ότι οι ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις έχουν δεχθεί επιθέσεις 2.900 φορές μόνο από τον Μάρτιο του 2025.