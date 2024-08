Ουκρανία: Τουλάχιστον 10 νεκροί από ρωσικό πλήγμα στο Ντονέτσκ

Τουλάχιστον 10 νεκροί και 35 τραυματίες ήταν ο απολογισμός επίθεσης από ρωσικό πυροβολικό στην ουκρανική πόλη Κοστιαντίνιφκα, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο διευκρίνισε μέσω μηνύματός του στην πλατφόρμα Telegram πως από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο από τους πυροσβέστες, ενώ προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε κτίρια κατοικιών στην πόλη αυτή, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 12 χιλιομέτρων από το μέτωπο.

«Υπάρχουν άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια. Επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη και θα κάνουμε τα πάντα για να τους σώσουμε», έγραψε εξάλλου στο Twitter ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Kostyantynivka, Donetsk region. Russian terrorists hit an ordinary supermarket and a post office. There are people under the rubble. A rescue operation is underway, and everything will be done to save them.



At the moment, it’s known that four people have been killed. My… pic.twitter.com/Sd9vrGTHTc