Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσική πυραυλική επίθεση σε πλοίο στην Οδησσό (vid)

Μια ρωσική πυραυλική επίθεση την Τρίτη προκάλεσε ζημιές σε ένα πλοίο μεταφοράς σιτηρών στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Ένας βαλλιστικός πύραυλος έπληξε το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου MJ Pinar, το οποίο φόρτωνε σιτάρι για την Αλγερία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις Σύροι υπήκοοι και να τραυματιστεί ένας ακόμη Σύρος και ένας Ουκρανός, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ολέξι Κουλέμπα στο Telegram.

The fire in Odessa after the Russian drone strike is still burning intensely, nearly 36 hours after the strike and initial ignition: pic.twitter.com/6IW9OCXyIH