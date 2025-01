Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσική επίθεση σε σχολείο (vid)

Μια ρωσική πυραυλική επίθεση σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και προκάλεσε ζημιές σε μια σχολική εγκατάσταση στην πόλη Κρίβι Ριχ, στα νότια της χώρας, την Παρασκευή, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

Τουλάχιστον άλλοι πέντε τραυματίστηκαν και τρεις από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, δήλωσε στο Telegram ο Σερχίι Λίσακ, ο κυβερνήτης της περιοχής Ντνιπροπετρόφσκ.

Russia has just struck a school and residential buildings in Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region.



The number of victims remains unknown. Stay tuned for updates. pic.twitter.com/er8MrZpYZx