Ουκρανία: Στους 27 οι τραυματίες, αναμεσά τους τρία παιδιά, από ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον τρία παιδιά ήταν μεταξύ των 27 ατόμων που τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με drones στο Χάρκοβο, η οποία προκάλεσε ζημιές σε μια πολυκατοικία και ένα νηπιαγωγείο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Το Χάρκοβο, που βρίσκεται στη βορειοανατολική Ουκρανία κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, έχει αποτελέσει στόχο τακτικών επιθέσεων με drone και πυραύλους από τη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησε η Μόσχα με μια πλήρη εισβολή πριν από περισσότερα από τρία χρόνια.

The number of people injured in this morning’s drone attack on Kharkiv has risen to 27.

Russia continues to target civilian areas with deadly precision.