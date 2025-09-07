Ουκρανία: Στοχοποιήσαμε τον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα στη Ρωσία - Προκλήθηκαν ζημιές

Ουκρανία: Στοχοποιήσαμε τον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα στη Ρωσία - Προκλήθηκαν ζημιές

07/09/2025 • 10:01
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
07/09/2025 • 10:01
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου

«Εκτεταμένες ζημιές από πυρκαγιά» προκλήθηκαν στον γωγό πετρελαίου Ντρούζμπα στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας έπειτα από επίθεση της Ουκρανίας, όπως δήλωσε ο επικεφαλής των ουκρανικών δυνάμεων drones, Ρόμπερτ Μρόβντι, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram την Κυριακή.

Σύμφωνα με το Reuters, ο αγωγός διαμετακόμισης τροφοδοτεί με ρωσικό πετρέλαιο την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, οι οποίες συνεχίζουν να αγοράζουν ενεργειακά εφόδια από τη Ρωσία, ακόμη και μετά την αποκοπή των σχέσεων από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Το Κίεβο δηλώνει ότι οι επιθέσεις του εναντίον ρωσικών ενεργειακών στόχων, σε απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Μόσχας εναντίον της Ουκρανίας, έχουν ως στόχο να υπονομεύσουν τη συνολική πολεμική προσπάθεια του αντιπάλου.

Σημειωτέον ότι οι μεταφορές πετρελαίου και στις δύο χώρες έχουν διακοπεί αρκετές φορές τις τελευταίες εβδομάδες λόγω των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον του αγωγού, ο οποίος εκτείνεται από τη Ρωσία μέσω της Ουκρανίας μέχρι τη Σλοβακία.

ΡΩΣΙΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ