Ουκρανία: Στοχοποιήσαμε τον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα στη Ρωσία - Προκλήθηκαν ζημιές

«Εκτεταμένες ζημιές από πυρκαγιά» προκλήθηκαν στον γωγό πετρελαίου Ντρούζμπα στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας έπειτα από επίθεση της Ουκρανίας, όπως δήλωσε ο επικεφαλής των ουκρανικών δυνάμεων drones, Ρόμπερτ Μρόβντι, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram την Κυριακή.

Σύμφωνα με το Reuters, ο αγωγός διαμετακόμισης τροφοδοτεί με ρωσικό πετρέλαιο την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, οι οποίες συνεχίζουν να αγοράζουν ενεργειακά εφόδια από τη Ρωσία, ακόμη και μετά την αποκοπή των σχέσεων από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας το 2022.

🔥At night, the "Druzhba" oil pipeline was sanctioned again



Transneft LVDS "8-N" Naytopovychi (Bryansk region, Russia)



*The facility has strategic importance for the transportation of petroleum products from Belarusian refineries to the Russia (in particular from the Mozyr and…

Το Κίεβο δηλώνει ότι οι επιθέσεις του εναντίον ρωσικών ενεργειακών στόχων, σε απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Μόσχας εναντίον της Ουκρανίας, έχουν ως στόχο να υπονομεύσουν τη συνολική πολεμική προσπάθεια του αντιπάλου.

🚨🇺🇦 UKRAINE HITS RUSSIA’S DRUZHBA OIL PIPELINE



Ukraine’s drone forces say they struck the Druzhba pipeline in Russia’s Bryansk region, inflicting comprehensive fire damage.



The Druzhba line is one of Russia’s most critical export routes, carrying oil to Hungary and Slovakia.… https://t.co/ywAaf1AU0S pic.twitter.com/Qqow3TWGfc — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 7, 2025

Σημειωτέον ότι οι μεταφορές πετρελαίου και στις δύο χώρες έχουν διακοπεί αρκετές φορές τις τελευταίες εβδομάδες λόγω των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον του αγωγού, ο οποίος εκτείνεται από τη Ρωσία μέσω της Ουκρανίας μέχρι τη Σλοβακία.