Ουκρανία: Στην τελική ευθεία η κοινή επιχείρηση παραγωγής όπλων με τις ΗΠΑ

Η Ουκρανία σύντομα θα διευθετήσει τις νομικές λεπτομέρειες μιας κοινής επιχείρησης παραγωγής όπλων με τις ΗΠΑ, δήλωσε την Τετάρτη ο πρέσβης του Κιέβου στην Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο μιας κρίσιμης προσπάθειας για την ενίσχυση της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας.

Οι αξιωματούχοι του Κιέβου ελπίζουν να αυξήσουν την εγχώρια παραγωγή όπλων με τη βοήθεια της Δύσης, καθώς ο ουκρανικός στρατός αντιμετωπίζει μεγαλύτερες και καλύτερα οπλισμένες ρωσικές δυνάμεις.

Η Όλια Στεφανίσινα δήλωσε ότι μια ουκρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ στις 30 Σεπτεμβρίου, αφού έλαβε ένα «θετικό μήνυμα» από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη την Τρίτη.

«Υπήρξε μια πολύ ζωηρή αντίδραση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Πέρασε αρκετά λεπτά θαυμάζοντας την καινοτομία (και) τις δυνατότητες της Ουκρανίας», είπε στην ουκρανική τηλεόραση.

Οι δύο ηγέτες είχαν συζητήσει προηγουμένως τα περιγράμματα μιας συμφωνίας κοινής παραγωγής που θα περιλαμβάνει μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την Τρίτη νέα υποστήριξη για την πολεμική προσπάθεια του Κιέβου, υπονοώντας ότι θα πρέπει να συνεχίσει να αγωνίζεται για να ανακτήσει περισσότερα από τα εδάφη του.