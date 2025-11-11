Ο Τιμούρ Μίντιτς, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ήταν μεταξύ των επτά ατόμων που κατηγορήθηκαν στο πλαίσιο μιας μεγάλης έρευνας για διαφθορά, όπως ανακοίνωσε στις 11 Νοεμβρίου η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU).

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, η ομάδα «δημιούργησε ένα μεγάλο σχέδιο διαφθοράς για τον έλεγχο βασικών κρατικών επιχειρήσεων», συμπεριλαμβανομένης της Energoatom, της κρατικής υπηρεσίας πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με πηγές του Kyiv Independent στις διωκτικές Αρχές, το NABU πραγματοποίησε έρευνες στο Κίεβο σε χώρους που συνδέονται με τον Μίντιτς στις 10 Νοεμβρίου, αλλά αυτός ενημερώθηκε και είχε διαφύγει πριν από τις έρευνες.

Ο Ζελένσκι ανταποκρίθηκε στο σκάνδαλο με ένα αόριστο σχόλιο, επαινώντας τις προσπάθειες του Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

«Οποιαδήποτε αποτελεσματική δράση κατά της διαφθοράς είναι απολύτως απαραίτητη. Η αναπόφευκτοτητα της τιμωρίας είναι απαραίτητη», δήλωσε στην απογευματινή ομιλία του, χωρίς να κατονομάσει τον Μίντιτς ή άλλους εμπλεκόμενους.

Ο Μίντιτς είναι συνιδιοκτήτης της Kvartal 95, μιας εταιρείας παραγωγής που ιδρύθηκε από τον πρόεδρο.

Έξι άλλα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο σχέδιο έχουν επίσης κατηγορηθεί για την ίδια υπόθεση, ενώ πέντε έχουν τεθεί υπό κράτηση, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Ο Μίντιτς παραμένει ελεύθερος.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Χέρμαν Χαλούσενκο, ο οποίος ήταν υπουργός Ενέργειας από το 2021 έως το 2025, επίσης υποβλήθηκε σε έρευνα, σύμφωνα με πηγές του Kyiv Independent.

«Όλοι όσοι δημιούργησαν σχέδια πρέπει να λάβουν μια σαφή διαδικαστική απάντηση. Πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις. Και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι πρέπει να συνεργαστούν με τη NABU, μαζί με τις αρχές επιβολής του νόμου», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Το Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς ανέφερε ότι η ομάδα εισέπραττε δωροδοκίες από εργολάβους της Energoatom, που ανέρχονταν στο 10-15% της αξίας κάθε σύμβασης.