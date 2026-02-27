Ουκρανία: Σχέδιο για εγχώρια παραγωγή αντιβαλλιστικών συστημάτων-«Μπλόκο» στα Starlink των Ρώσων

Τη δημιουργία διεθνών κοινοπραξιών για την κατασκευή συστημάτων αεράμυνας εξετάζει η Ουκρανία, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει την κρίσιμη έλλειψη πυρομαχικών για τα αμερικανικά συστήματα Patriot.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας, Μιχαήλο Φέντοροφ, τα αποθέματα των πυραύλων PAC-3 —οι οποίοι είναι οι μόνοι ικανοί να αναχαιτίσουν ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους— βρίσκονται σε «οριακό σημείο».

Ο Φέντοροφ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του στα μέσα Ιανουαρίου, τόνισε πως η θωράκιση των αιθέρων αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα της θητείας του.

«Αυτονομία στην αεράμυνα»

«Η Ουκρανία διαθέτει σημαντικές δυνατότητες για να παράγει αυτόνομα αντιβαλλιστικά συστήματα και πυραύλους», δήλωσε ο Φέντοροφ στους δημοσιογράφους, αποκαλύπτοντας πως έχει ήδη συζητήσει με τον Πρόεδρο Ζελένσκι το ενδεχόμενο ίδρυσης κοινών επιχειρήσεων (joint ventures) με συμμάχους.

Αν και δεν διευκρινίστηκε ποιες χώρες βρίσκονται στο στόχαστρο αυτών των συνεργασιών, ο Ουκρανός υπουργός παραδέχθηκε πως πρόκειται για ένα εγχείρημα με «πολύπλοκα μαθηματικά» που απαιτεί χρόνο. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στις επανειλημμένες καθυστερήσεις των συμμάχων, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να έχει ασκήσει δριμεία κριτική για τις ελλείψεις που άφησαν την χώρα ακάλυπτη στις αρχές του έτους.

Ψηφιακό πλήγμα στις ρωσικές δυνάμεις

Πέρα από το εξοπλιστικό πρόγραμμα, ο Φέντοροφ παρουσίασε και μια σημαντική επιτυχία στο πεδίο του τεχνολογικού πολέμου. Μετά από συμφωνία με τη SpaceX του Έλον Μασκ, επεβλήθη καθολικός αποκλεισμός των ρωσικών δυνάμεων από το δορυφορικό δίκτυο Starlink.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούσαν χιλιάδες τερματικά που δεν περιλαμβάνονταν στην εγκεκριμένη «λευκή λίστα» του Κιέβου. Μετά την εφαρμογή του αποκλεισμού, οι ρωσικές συνδέσεις ζωντανής ροής (livestream) στο πεδίο της μάχης μειώθηκαν κατά έντεκα φορές και παρατηρήθηκε κατακόρυφη αύξηση στις υποκλοπές παραδοσιακών ραδιοσυχνοτήτων, καθώς οι Ρώσοι έχασαν τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του ανθεκτικού στις παρεμβολές Starlink.

Η απώλεια της πρόσβασης στο Starlink θεωρείται καίριο πλήγμα για τον συντονισμό των ρωσικών στρατευμάτων και τον χειρισμό των drones, καθώς το συγκεκριμένο σύστημα αποτελούσε τη «ραχοκοκαλιά» των επικοινωνιών τους σε περιοχές όπου η παραδοσιακή δικτύωση είναι αδύνατη.