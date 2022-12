Η Ρωσία πραγματοποιεί νέο πυραυλικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία από νωρίς το πρωί πλήττοντας κρίσιμες υποδομές σε ολόκληρη τη χώρα, κόβοντας την ηλεκτροδότηση και προκαλώντας θανάτους.

Όπως ανακοίνωσε ο Κιρίλο Τιμοσένκο, αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, παντού στην χώρα πραγματοποιούνται μπλακάουτ έκτακτης ανάγκης μετά τα νέα πλήγματα, ενώ σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας, Τζέρμαν Γκαλουστσένκο, έχουν υποστεί ζημιές εννέα εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας.

‼️Everywhere in #Ukraine, emergency blackouts are being introduced as a result of the #Russian missile strikes, said Kyrylo Tymoshenko, deputy head of the #Ukrainian presidential office. — NEXTA (@nexta_tv) December 16, 2022

Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι υποδομές χτυπήθηκαν στην ανατολική περιοχή του Χάρκοβο, στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας της Οδησσού και στη Βίνιτσια στη δυτική κεντρική Ουκρανία στο τελευταίο μεγάλο κύμα πυραυλικών επιθέσεων από τον Οκτώβριο.

Το Χάρκοβο, η κεντρική πόλη Πολτάβα και τμήματα του Κιέβου έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και η βόρεια περιοχή Σούμι υπέστη διακοπές ρεύματος, δήλωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι.

Ισχυρές εκρήξεις αντηχούσαν στο Κίεβο, ανέφεραν μάρτυρες του Reuters στην πρωτεύουσα, και τα συστήματα αεράμυνας λειτουργούσαν σε ολόκληρη την Ουκρανία. Ο σιδηροδρομικός φορέας της Ουκρανίας είπε ότι πολλές σιδηροδρομικές γραμμές έμειναν χωρίς ρεύμα.

Ο Κίρυλο Τιμοσένκο, αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του προέδρου, είπε ότι ένα κτίριο κατοικιών χτυπήθηκε στην κεντρική πόλη Κριβί Ρι, όπου είπε ότι άνθρωποι μπορεί να παγιδευτούν κάτω από τα ερείπια.

Η εκτίμηση επιβεβαιώθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο αφού σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Ντνιπροπετρόφσκ, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον πέντε τραυματίστηκαν από την επίθεση. Ένας τρίτος άνθρωπος σκοτώθηκε στη νότια Χερσώνα από φωτιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία που επλήγη από ρουκέτα.

Η Ρωσία «επιτίθεται μαζικά» στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ολεξίι Κουλέμπα, κυβερνήτης της περιοχής του Κιέβου.

Δεν υπήρξαν άμεσες πληροφορίες για θύματα και δεν ήταν σαφές ποιες ακριβώς κρίσιμες υποδομές είχαν χτυπηθεί.

«Μην αγνοείτε τις ειδοποιήσεις αεροπορικής επιδρομής, παραμείνετε σε καταφύγια», έγραψε ο Κιρίλο Τιμοσένκο στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Έως και 60 ρωσικοί πύραυλοι έχουν εντοπιστεί να κατευθύνονται προς τον ουκρανικό εναέριο χώρο, δήλωσε νωρίς το πρωί ο Βιτάλι Κιμ, ο οποίος είναι ο κυβερνήτης της περιοχής Μικολάιβ στη νότια Ουκρανία.

«Ένα μέρος τους βρίσκεται ήδη πάνω από τη βόρεια Ουκρανία», έγραψε στο Telegram.

Mayor #Klitschko confirms explosions in #Kyiv.



Explosions are also being reported in the regions of Kyiv, #Dnipro, #Kharkiv, #Kirovohrad, #Mykolaiv, #Odesa, #Vinnytsia and #Zaporizhzhia. pic.twitter.com/8IJ2aTV68H

Σύμφωνα με τις αρχές΄, επίσης πολλές γραμμές τρένων έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω των διακοπών ρεύματος. Σύμφωνα με τον Κλίτσκο, έχουν σταματήσει πλήρως τα δρομολόγια στον υπόγειο σιδηρόδρομο του Κιέβου.

Vitaly #Klitschko announced a complete stop of the #Kyiv's subway.



He also stated that there are water supply interruptions in all districts of the capital. The authorities urge to replenish water supplies. pic.twitter.com/y0hnF7ixjt — NEXTA (@nexta_tv) December 16, 2022

Η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει πολλά κύματα επιθέσεων στην ουκρανική ενεργειακή υποδομή από τον Οκτώβριο, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο κόσμος έσπευσε πάλισ τα καταφύγια.

«Θέλουν να μάς καταστρέψουν, να μάς κάνουν σκλάβους. Αλλά δεν θα παραδοθούμε. Θα αντέξουμε», δηλώνει η 53χρονη Λίντιγια Βασιλιγιεβα καθώς κατευθυνόταν σε καταφύγιο στον υπόγειο του Κιέβου.

Η Μόσχα λέει ότι οι επιθέσεις σε βασικές υποδομές είναι στρατιωτικά νόμιμες. Η Ουκρανία απαντά ότι οι επιθέσεις που έχουν σκοπό να προκαλέσουν δυστυχία στους πολίτες είναι έγκλημα πολέμου.

"Μαζικοί βομβαρδισμοί, εκρήξεις. Στόχος της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι οι Ουκρανοί να βρίσκονται συνεχώς υπό πίεση, να πέφτουν σε καταφύγια βομβών σχεδόν καθημερινά, να αισθάνονται δυσφορία λόγω διακοπών ρεύματος ή διακοπής νερού", έγραψε στο Facebook η υπουργός Οικονομίας Γιούλια Σβιρυντένκο. .

"Αλλά η θέση της Ουκρανίας είναι αμετάβλητη: ας είναι χωρίς φως, αλλά #χωρίς εσένα. Θα αντέξουμε. Θα κερδίσουμε. Θα ξαναχτίσουμε."

Από τις μεγαλύτερες επιθέσεις από την αρχή του πολέμου



Η ουκρανική αεράμυνα κατέρριψε 37 από τους 40 εισερχόμενους ρωσικούς πυραύλους στην περιοχή του Κιέβου την Παρασκευή, δήλωσε εκπρόσωπος της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Η επίθεση με πυραύλους ήταν μια από τις μεγαλύτερες της Ρωσίας από την έναρξη του πολέμου, δήλωσε στην τηλεόραση ο εκπρόσωπος Μιχάιλο Σαμάνοφ.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε επίσης 10 πυραύλους πάνω από την περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ, δήλωσε ο κυβερνήτης, Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο σε ξεχωριστή δήλωση στο Telegram.

Συνολικά σύμφωνα με την διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας καταρρίφθηκαν πάνω από 60 ρουκέτες από τις 76 που εξαπέλυσαν οι Ρώσοι.

«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, αυτό το πρωί από τις περιοχές της Κασπίας και της Μαύρης Θάλασσας ο εχθρός εκτόξευσε 76 ρουκέτες μεταξύ των οποίων 72 κρουζ (X-101, 'Kalibr', X-22) και τέσσερις κατευθυνόμενες (X-59) εναντίον των κρίσιμων ουκρανικών υποδομών", δήλωσε ο στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι.

Νεκροί από ουκρανικό βομβαρδισμό στο Λουχάνσκ

Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν από τον βομβαρδισμό του ουκρανικού στρατού εναντίον της ελεγχόμενης από τη Ρωσία επαρχία Λουχάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο πηγή από τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Από τον βομβαρδισμό καταστράφηκε κτίριο στο χωριό Λαντρατίβκα και κάποιοι άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια, πρόσθεσε το TASS.

Υποστηριζόμενοι από τη Ρωσία αξιωματούχοι που εκπροσωπούν το Λουχάνσκ στο Κοινό Κέντρο Ελέγχου και Συντονισμού – ένα όργανο παρακολούθησης της εκεχειρίας που συστάθηκε για να ελέγχει την εκεχειρία μεταξύ των φιλορώσων Ουκρανών αυτονομιστών και των ουκρανικών δυνάμεων μετά το 2014—δήλωσαν ότι η Ουκρανία εκτόξευσε αμερικανικής κατασκευής πυραύλους HIMARS εναντίον του Λαντρατίβκα στις 04: 10 σήμερα τα ξημερώματα, τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας.

Εξάλλου ο επικεφαλής «της λαϊκής πολιτοφυλακής» του Λουχάνσκ έγραψε στον λογαριασμό του στο Telegram ότι υπάρχουν θύματα μεταξύ των αμάχων μετά τον βομβαρδισμό της πόλης Σβατόβε από τον ουκρανικό στρατό σήμερα το πρωί. Δεν έδωσε άλλες πληροφορίες για τον περιστατικό.