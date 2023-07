Ουκρανία: Ρωσικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στο Κρίβιι Ριχ - Τέσσερις νεκροί (vid)

Ρωσικός πύραυλος έπληξε τη νότια ουκρανική πόλη Κριβίι Ριχ το πρωί της Δευτέρας, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει στους τέσσερις ενώ 43 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Παράλληλα τρεις κάτοικοι διασώθηκαν και 30 ακόμη απομακρύνθηκαν από το κτίριο.

«Οι Ρώσοι έπληξαν την πόλη με δύο πυραύλους», ο ένας από τους οποίους χτύπησε τους πάνω ορόφους «κτιρίου κατοικιών», έγραψε στο Telegram ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο. Ο δεύτερος ρωσικός πύραυλος έπληξε κτίριο που ανήκει σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, επεσήμανε ο Κλιμένκο.

Όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Ντνιπροπετρόφσκ, ο Σέρχιι Λισάκ, ένα 10χρονο παιδί είναι μεταξύ των νεκρών.

Ένα ανεπιβεβαίωτο βίντεο από την πόλη που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα έδειχνε μια τρύπα στην πλευρά ενός εννιαώροφου κτιρίου και μια πυρκαγιά στο εσωτερικό του.

«Ο εχθρός πραγματοποίησε πυραυλική επίθεση στο Κρίβιι Ριχ. Όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες εργάζονται τώρα στον τόπο του συμβάντος», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια.

Το Κρίβιι Ριχ είναι πόλη παραγωγής χάλυβα και γενέτειρα του προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο ίδιος ο Ζελένσκι σε ανάρτηση του κάνει λόγο για συνέχιση της τρομοκράτησης από τους κατακτητές φιλειρηνικών πόλεων και πολιτών.

Monday morning. Regions of Ukraine are being shelled by the occupiers, who continue to terrorize peaceful cities and people. Kryvyi Rih, Kherson. Residential buildings, a university building, a crossroads were hit. Unfortunately, there are dead and wounded. There may be people… pic.twitter.com/goMVBbCN1B