Ουκρανία: Ρωσική επίθεση κατά μονάδας της αζερικής SOCAR στην Οδησσό
Ουκρανία: Ρωσική επίθεση κατά μονάδας της αζερικής SOCAR στην Οδησσό

18/08/2025 • 15:34
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ρωσικά drones έπληξαν δεξαμενές πετρελαίου της κρατικής εταιρείας του Αζερμπαϊτζάν SOCAR στην περιοχή της Οδησσού για δεύτερη φορά σε διάστημα δύο εβδομάδων, δήλωσαν ουκρανοί αξιωματούχοι.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο Χ ότι «η σκόπιμη ρωσική επίθεση ήταν μία επίθεση όχι μόνο εναντίον μας αλλά και εναντίον των σχέσεών μας και της ενεργειακής ασφάλειας».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντριι Σιμπίχα ζήτησε «μία προσήκουσα διπλωματική και νομική απάντηση» από το Μπακού προς τις ενέργειες κατά των συμφερόντων του Αζερμπαϊτζάν.

Στις 8 Αυγούστου ρωσικό drone προκάλεσε ζημιές σε μονάδα αποθήκευσης πετρελαίου της SOCAR. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίσθηκαν κατά την επίθεση.

