Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο - Ισχυρές εκρήξεις, ζημιές σε σπίτια
03/02/2026 • 07:18
Η ουκρανική πρωτεύουσα δέχθηκε επίθεση νωρίς την Τρίτη από ρωσικούς πυραύλους, ανέφερε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης. Ο ίδιος περιγράφει ισχυρότατες εκρήξεις και αναφέρει ζημιές σε πολλά διαμερίσματα, σε εκπαιδευτικό ίδρυμα και εμπορικό κτίριο ανατολικά του ποταμού Δνείπερου.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ζήτησε επείγουσα ιατρική βοήθεια στις πληγείσες περιοχές της πόλης, σύμφωνα με το Reuters. 

Το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας δέχεται επίθεση από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη ενώ εκτός από την βορειοανατολική Ουκρανία, ο κυβερνήτης της νοτιοανατολικής περιφέρειας Ντνιεπροπετρόφσκ δήλωσε ότι η περιοχή δέχεται επίθεση και αντιαεροπορικές μονάδες βρίσκονταν σε δράση στη γειτονική περιοχή Ζαπορίζια.

Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι ένας νέος γύρος συνομιλιών με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ θα ξεκινήσει στις 4 και 5 Φεβρουαρίου στο Άμπου Ντάμπι για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου.

Ο διάλογος θα γινόταν το περασμένο Σαββατοκύριακο ωστόσο ακυρώθηκε με τη Μόσχα να αποδίδει την καθυστέρηση σε πρόβλημα χρονοδιαγράμματος.

