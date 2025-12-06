Ουκρανία: Ρωσικά drones και πύραυλοι έπληξαν σιδηροδρομικό κόμβο κοντά στο Κίεβο (pics&vid)

Σιδηροδρομικός κόμβος κοντά στο Κίεβο δέχθηκε επίθεση στη διάρκεια μεγάλης κλίμακας ρωσικών πληγμάτων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυραύλους που σημειώθηκαν τη νύχτα, από τα οποία επλήγη το αμαξοστάσιο και βαγόνια τρένων, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική κρατική σιδηροδρομική εταιρεία Ukrzaliznytsia.

Η εταιρεία δεν ανέφερε απώλειες από την επίθεση αυτή στη διάρκεια της νύχτας στην πόλη Φάστιβ.

⚡️Consequences of the Russian strike on the depot and rolling stock of Ukrzaliznytsia in Fastiv.



pic.twitter.com/v32gw0VGcI — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) December 6, 2025

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στον ενεργειακό τομέα και τις υποδομές της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες, βάζοντας στο στόχαστρο σταθμούς ηλεκτροδότησης και σιδηροδρομικούς κόμβους.

«Η Ρωσία εξακολουθεί να αγνοεί κάθε ειρηνευτική προσπάθεια και αντ’αυτού πλήττει κρίσιμες μη στρατιωτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού μας συστήματος και των σιδηροδρόμων», τόνισε σε ανάρτησή του στο X ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα.

Les forces armées russes ont détruit la gare ferroviaire de Fastiv dans la région de Kiev.

Les forces armées russes ont détruit la gare ferroviaire de Fastiv dans la région de Kiev.

"Ukrzaliznytsia" redirige déjà les trains de passagers de nuit en contournant la ville. Les retards sont contrôlés, et les répartiteurs assureront les correspondances nécessaires.🤬

«Αυτό δείχνει ότι δεν μπορεί να καθυστερήσει καμία απόφαση για την ενίσχυση της Ουκρανίας και την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία. Και ειδικά όχι υπό το πρόσχημα της ειρηνευτικής διαδικασίας», πρόσθεσε.

Η Ukrzaliznytsia διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι αναγκάστηκε να ματαιώσει διάφορα δρομολόγια του προαστιακού κοντά στην πρωτεύουσα και την πόλη Τσερνίχιβ στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν παράλληλα πυρκαγιά και ζημιές στον χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού και του αμαξοστασίου, χωρίς να διευκρινίσουν περαιτέρω. Επίσης ανέφεραν επίθεση σε υποδομή στην περιφέρεια Τσερνίχιβ.

Στοχοθετήθηκαν εγκαταστάσεις ρεύματος και θέρμανσης

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 653 drones και 51 πυραύλους στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας. Οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν 585 drones και 30 πυραύλους, διευκρίνισε.

Στην επίθεση αυτή στοχοθετήθηκαν εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης στις περιφέρειες Τσερνίχιβ, Ζαπορίζια, Λβιβ και Ντνιπροπετρόφσκ, ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Ανάπτυξης Κοινοτήτων και Περιφερειών.

The approximate route of Russian missiles and drones that attacked Ukraine at night and in the morning is published by monitors



pic.twitter.com/W14XY34BBb — kolibri.93 (@viktorikolibri) December 6, 2025

Σε ανάρτησή του στο Telegram, το υπουργείο διευκρίνισε ότι 9.500 πελάτες παρέμεναν χωρίς θέρμανση και 34.000 χωρίς νερό στην περιφέρεια της Οδησσού στη νότια Ουκρανία.

«Λιμενικές εγκαταστάσεις (στην Οδησσό) δέχθηκαν επίσης επίθεση: έχει διακοπεί η ενεργειακή τροφοδότηση σε τμήμα της υποδομής και οι αρμόδιοι φορείς έχουν στραφεί στην τροφοδότηση σε ρεύμα από εφεδρικά συστήματα γεννητριών», σύμφωνα με το υπουργείο.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε παράλληλα ότι οι επιθέσεις έπληξαν ενεργειακές υποδομές σε οκτώ περιφέρειες στη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας διακοπές ρεύματος.

«Επείγουσες εργασίες επισκευής βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες ασφάλειας. Οι ενεργειακές εταιρείες κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση για όλους τους πελάτες το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε το υπουργείο σε ανάρτησή του επίσης στο Telegram.