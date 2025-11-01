Ουκρανία: Πυρκαγιά από επίθεση σε μονάδα φυσικού αερίου

Μια ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε πυρκαγιά σε μια ουκρανική μονάδα παραγωγής φυσικού αερίου στην περιοχή Πολτάβα, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας το Σάββατο.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας τους τελευταίους μήνες και έχουν επιτεθεί σε υποδομές φυσικού αερίου τουλάχιστον οκτώ φορές από τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την κρατική εταιρεία ενέργειας Naftogaz.

Εξάλλου, το Κίεβο ανακοίνωσε πως μια ουκρανική επίθεση προκάλεσε εκρήξεις και διέκοψε τη λειτουργία ενός ρωσικού αγωγού πετρελαϊκών προϊόντων στην περιοχή της Μόσχας.

Η επίθεση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή κατέστρεψε αγωγούς μεταφοράς βενζίνης, ντίζελ και καυσίμων αεροπορίας για τον ρωσικό στρατό, σύμφωνα με ανακοίνωση της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών HUR στο Telegram.