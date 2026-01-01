Ουκρανία: Πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές σε Κρασνοντάρ και Ταταρστάν

Ουκρανικά drones χτύπησαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη νότια περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας, καθώς και μια εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στην πλούσια σε πετρέλαιο περιοχή του ποταμού Βόλγα στο Ταταρστάν, ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι ρωσικές αρχές και ο ουκρανικός στρατός.

Συντρίμμια από ένα drone χτύπησαν το διυλιστήριο πετρελαίου Ίλσκι στο Κρασνοντάρ, χωρίς να προκαλέσουν θύματα, αλλά προκαλώντας πυρκαγιά που αργότερα κατασβέστηκε, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στο Ταταρστάν, τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης επικαλέστηκαν την υπηρεσία Τύπου του τοπικού κυβερνήτη, σύμφωνα με την οποία χτυπήθηκε μια εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στην πόλη Αλμετιέφσκ, προκαλώντας πυρκαγιά που αργότερα κατασβέστηκε.

Το Αλμετιέφσκ βρίσκεται περίπου 1.400 χλμ.μακριά από την Ουκρανία.

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε σε δήλωσή του ότι είχε χτυπήσει και τις δύο εγκαταστάσεις.