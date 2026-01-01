Φωτογραφία αρχείου
Ουκρανία: Πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές σε Κρασνοντάρ και Ταταρστάν
(Krasnodar Gov. Veniamin Kondratyev Telegram channel via AP)
(Krasnodar Gov. Veniamin Kondratyev Telegram channel via AP)
Φωτογραφία αρχείου

Ουκρανία: Πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές σε Κρασνοντάρ και Ταταρστάν

01/01/2026 • 18:31
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
01/01/2026 • 18:31
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου

Ουκρανικά drones χτύπησαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη νότια περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας, καθώς και μια εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στην πλούσια σε πετρέλαιο περιοχή του ποταμού Βόλγα στο Ταταρστάν, ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι ρωσικές αρχές και ο ουκρανικός στρατός.

Συντρίμμια από ένα drone χτύπησαν το διυλιστήριο πετρελαίου Ίλσκι στο Κρασνοντάρ, χωρίς να προκαλέσουν θύματα, αλλά προκαλώντας πυρκαγιά που αργότερα κατασβέστηκε, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στο Ταταρστάν, τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης επικαλέστηκαν την υπηρεσία Τύπου του τοπικού κυβερνήτη, σύμφωνα με την οποία χτυπήθηκε μια εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στην πόλη Αλμετιέφσκ, προκαλώντας πυρκαγιά που αργότερα κατασβέστηκε.
Το Αλμετιέφσκ βρίσκεται περίπου 1.400 χλμ.μακριά από την Ουκρανία.

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε σε δήλωσή του ότι είχε χτυπήσει και τις δύο εγκαταστάσεις. 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΡΩΣΙΑ
DRONES

Διαβάστε Περισσότερα