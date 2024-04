Ουκρανία: Πέθανε ο φιλορώσος δημοσιογράφος Ράσελ Μπέντλεϊ

Ο Ράσελ Μπέντλεϊ, Αμερικανός υπήκοος, που αγνοείτο στην ανατολική Ουκρανία, πέθανε στην υπό ρωσικό έλεγχο ουκρανική πόλη Ντονέτσκ, ανέφερε την Παρασκευή με ανάρτηση της στο Telegram, η Μαργαρίτα Σιμονιάν, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού μέσου ενημέρωσης RT.

Η Σιμονιάν τόνισε ο Μπέντλεϊ «πολέμησε εκεί για τα παλικάρια μας» και συνεργαζόταν με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik. Δεν ανέφερε τον τρόπο θανάτου του.

Ο Μπέντλεϊ, γεννημένος το 1960, δήλωνε υποστηρικτής των φιλορωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία και τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης τον χαρακτήριζαν πολεμικό ανταποκριτή.

Στις 8 Απριλίου η αστυνομία του Ντονέτσκ είχε δηλώσει ότι αγνοείτο.

Sputnik correspondent, an American with Russian citizenship, Russell "Texas" Bentley, died in Donetsk, as reported by Simonyan.



Margarita Simonyan on her Telegram Channel:



"Russell Bentley, also known as Texas, a real American, really from Texas, died in Donetsk.



He fought… pic.twitter.com/l88WsKDS0K