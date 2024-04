Ουκρανία: Ένας τραυματίας από επίθεση με πυραύλους στην Οδησσό

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την Παρασκευή το λιμάνι Πιβντένι, στην περιφέρεια της Οδησσού, προκαλώντας ζημιές σε εγκαταστάσεις που ανήκουν στην Ουκρανία και τη Σιγκαπούρη, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Έπληξαν το λιμάνι Πιβντένι. Πολλοί πύραυλοι έπληξαν λιμενικές εγκαταστάσεις, όχι μόνο ουκρανικές αλλά και της Σιγκαπούρης επίσης» ανέφερε ο Ζελένσκι μιλώντας στο Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας.

Ο κυβερνήτης της περιοχής είπε ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε. Η νότια στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας ανέφερε ότι από την επίθεση προκλήθηκαν πυρκαγιές. Σε τοπικά κανάλια της εφαρμογής Telegram αναρτήθηκαν βίντεο στα οποία διακρίνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται πάνω από τις εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν, όπως λένε.

Οι λιμενικές υποδομές της Ουκρανίας δέχονται συχνά επιθέσεις αφού η Ρωσία αποσύρθηκε πέρσι το καλοκαίρι από τη συμφωνία για την ασφαλή εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών. Το Κίεβο έχει ωστόσο φτιάξει έναν δικό του θαλάσσιο διάδρομο για να συνεχίσει τις εξαγωγές τροφίμων.

Ουκρανία: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχίζει τις πιέσεις προς τα μέλη του ΝΑΤΟ για περισσότερη στρατιωτική βοήθεια

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή, στα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ ότι η Ουκρανία χρειάζεται τουλάχιστον επτά συστήματα αεράμυνας Patriot ή άλλα υψηλής τεχνολογίας συστήματα αεροπορικής άμυνας, για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, με τον Ουκρανό πρόεδρο να προτρέπει τα μέλη της Συμμαχίας να εντείνουν τη στρατιωτική τους βοήθεια στο Κίεβο.

Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία μέσω βίντεο-σύνδεσης στο Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας, ο Ουκρανός πρόεδρος περιέγραψε το τρέχον επίπεδο ξένης βοήθειας ως «πολύ περιορισμένο» και ανέφερε ότι το Ισραήλ δεν αφέθηκε να προστατευτεί μόνο του στη μαζική αεροπορική επιδρομή του Ιράν το περασμένο Σάββατο.

«(Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν πρέπει να προσγειωθεί στην πραγματικότητα και ο ουρανός μας πρέπει να γίνει ξανά ασφαλής... Και αυτό εξαρτάται πλήρως από την επιλογή σας... (η) επιλογή αν είμαστε πράγματι σύμμαχοι», τόνισε ο Ζελένσκι στην ομιλία του.

Η Ρωσία έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς μεγάλης εμβέλειας κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών και ουκρανικών πόλεων τις τελευταίες εβδομάδες, εντείνοντας την πίεση στο Κίεβο καθώς οι πολυάριθμες και καλύτερα εξοπλισμένες δυνάμεις της Μόσχας προχωρούν αργά στο πεδίο της μάχης στην ανατολική Ουκρανία.



«Σήμερα, απευθύνθηκα στο Συμβούλιο Ουκρανίας-ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι η ανθρώπινη ζωή πρέπει να εκτιμάται εξίσου και να προστατεύεται από τον τρόμο στη Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη και αλλού. Οι σύμμαχοι έχουν τα απαραίτητα εργαλεία. Οι αβάσιμοι φόβοι πρέπει να εγκαταλειφθούν και πρέπει να ληφθούν μέτρα», ανέφερε σε ανάρτηση του ο Βολοντομίρ Ζελένσκι στο x:

Today, I addressed the Ukraine-NATO Council, stressing that human life must be equally valued and protected against terror in the Middle East, in Europe, and elsewhere.



Allies have the necessary tools. Unfounded fears must be abandoned and action needs to be taken.



