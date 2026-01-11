Ουκρανία: Πάνω από 1.000 πολυκατοικίες εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση στο Κίεβο
AP Photo/Evgeniy Maloletka
11/01/2026 • 13:20
Περισσότερες από 1.000 πολυκατοικίες εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς θέρμανση στο Κίεβο, μετά από μία καταστροφική ρωσική επίθεση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Η Ρωσία έχει εντατικοποιήσει τους βομβαρδισμούς στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας, από την εισβολή της, το 2022.

Την Παρασκευή, μία πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου άφησε πρακτικά ολόκληρη την πόλη χωρίς την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης εν μέσω ενός ξαφνικού κύματος κακοκαιρίας, ενώ οι αρχές απεκατέστησαν σήμερα την παροχή νερού και μερικώς απεκατέστησαν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης.

