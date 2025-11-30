Ουκρανία: Ο Ζελένσκι όρισε την πρώην πρέσβη στις ΗΠΑ ως νέα επικεφαλής για τις επενδύσεις

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ορίζει την πρώην πρέσβη της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, Οξάνα Μαρκαρόβα, ως νέα σύμβουλό του για την ανασυγκρότηση και τις επενδύσεις.

«Από σήμερα, η Οξάνα Μαρκαρόβα θα συνεχίσει να υποστηρίζει το κράτος μας ως σύμβουλος μου για την ανασυγκρότηση και τις επενδύσεις», έγραψε στο X.

«Πέρα από τον θεμελιώδη στόχο της υπεράσπισης της ανεξαρτησίας μας και την καθημερινή εργασία για τη διασφάλιση της επιβίωσης της Ουκρανίας, έχουμε έναν μακροπρόθεσμο στόχο: να δώσουμε στην Ουκρανία τη δυνατότητα να ανασυγκροτηθεί μετά τους αγώνες και να αποκαταστήσει την κανονική οικονομική ανάπτυξη», δήλωσε ο Ζελένσκι.