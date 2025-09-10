Ουκρανία: Ο Γκουτέρες του ΟΗΕ προειδοποιεί για τον κίνδυνο εξάπλωσης της σύγκρουσης

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε σήμερα για τον «πραγματικό κίνδυνο» εξάπλωσης της σύγκρουσης πέρα από τα σύνορα της Ουκρανίας, μετά την αναχαίτιση ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία.

Αυτό το επεισόδιο «υπογραμμίζει για άλλη μια φορά τον περιφερειακό αντίκτυπο και τον πραγματικό κίνδυνο εξάπλωσης αυτής της καταστροφικής σύγκρουσης», δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

Υπενθυμίζεται πως ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, είχε επικοινωνία με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Ουκρανίας και του ΝΑΤΟ.

«Στις σημερινές μου συνομιλίες... έλαβα όχι μόνο εκφράσεις αλληλεγγύης προς την Πολωνία, αλλά πάνω απ' όλα προτάσεις για συγκεκριμένη υποστήριξη της αεροπορικής άμυνας της χώρας μας», έγραψε ο Τουσκ στο X.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης ότι η αντίδραση στην παραβίαση του εναερίου χώρου της Πολωνίας έδειξε ότι η Ευρώπη μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της, αλλά πρέπει να κάνει περισσότερα.

Η Πολωνία κατέρριψε drones στον εναέριο χώρο της την Τετάρτη, με την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, η πρώτη φορά που ένα μέλος της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας είναι γνωστό ότι πυροβόλησε κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.