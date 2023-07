Ουκρανία: Νεκρός ο βομβιστής στο δικαστήριο του Κιέβου, δύο οι τραυματίες (vid)

Νεκρός βρέθηκε ο άνδρας που πυροδότησε τα εκρηκτικά σε δικαστικό μέγαρο της ουκρανικής πρωτεύουσας το απόγευμα της Τετάρτης, όπως δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο, ενώ υπάρχουν και δύο τραυματίες.

Ο Κλιμένκο, σε δήλωσή του στον τόπο της έκρηξης στο δικαστικό μέγαρο Shevchenkivskyi είπε ότι ο άνδρας μπορεί να πάτησε κατά λάθος πάνω σε εκρηκτικά.

Η στρατιωτική διοίκηση της πόλης του Κιέβου δήλωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στις 5.20 μ.μ. (τοπική) στο δικαστήριο Shevchenkivskyi στο κέντρο της πρωτεύουσας και επικαλέστηκε «προκαταρκτικές πληροφορίες» σύμφωνα με τις οποίες ένας εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε στην τουαλέτα του δικαστηρίου από έναν άνδρα που είχε μεταφερθεί σε μια δικαστική ακρόαση.

Πλάνα της τηλεόρασης του Reuters έδειξαν πολλά ασθενοφόρα να καταφθάνουν στο σημείο και την αστυνομία να τους ανοίγει δρόμο, πρώτα για να εισέλθουν στην περιοχή και στη συνέχεια να αποχωρήσουν. Ένας μάρτυρας του Reuters δήλωσε ότι ακούστηκε και δεύτερος δυνατός θόρυβος από το κτίριο.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε τουλάχιστον ένα άτομο να απομακρύνεται από τη σκηνή με φορείο και τα κανάλια Telegram ανέφεραν ότι το γραφείο του εισαγγελέα ανέφερε ότι δύο άτομα απομακρύνθηκαν.

