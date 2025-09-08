Ουκρανία: Νέα ρωσική επιδρομή σε ενεργειακές υποδομές στην περιοχή του Κιέβου - Χωρίς ρεύμα και αέριο 8.000 νοικοκυριά

Ρωσικές επιθέσεις έπληξαν μια εγκατάσταση παραγωγής θερμικής ενέργειας στην περιοχή του Κιέβου στο πλαίσιο μιας επιδρομής που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας, προκαλώντας τοπικές διακοπές ρεύματος και φυσικού αερίου.

Οι επιθέσεις έγιναν μια ημέρα μετά τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση της Μόσχας κατά τη διάρκεια του πολέμου με την Ουκρανία.

«Ο στόχος είναι προφανής: να προκληθούν ακόμη περισσότερες δυσκολίες στον ειρηνικό πληθυσμό της Ουκρανίας, να μείνουν τα ουκρανικά σπίτια, νοσοκομεία, νηπιαγωγεία και σχολεία χωρίς φως και θέρμανση», σχολίασε το υπουργείο στο Telegram και πρόσθεσε ότι διασώστες και τεχνικοί εργάζονταν επί τόπου τη Δευτέρα.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επιβεβαίωσε ότι έπληξε τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.

Η Μόσχα βομβαρδίζει τακτικά τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας από τότε που ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της το 2022, προκαλώντας μαζικές διακοπές ρεύματος τα προηγούμενα χρόνια.

Ο διαχειριστής του ουκρανικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Ukrenergo δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ρωσία είχε επιτεθεί σε υποδομές ενέργειας σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, οι οποίες είχαν προκαλέσει τοπικές διακοπές ρεύματος.

«Οι επείγουσες εργασίες επισκευής βρίσκονται σε εξέλιξη και οι περισσότεροι καταναλωτές είχαν αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση μέχρι το πρωί της Δευτέρας», ανέφερε.

Ο Μίκολα Καλάσνικ, κυβερνήτης της περιοχής του Κιέβου, δήλωσε ότι η επίθεση είχε προκαλέσει ζημιές στο τοπικό δίκτυο φυσικού αερίου και ότι πάνω από 8.000 ακίνητα σε οκτώ οικισμούς θα αποσυνδεθούν από την παροχή φυσικού αερίου τις επόμενες δύο ημέρες, καθώς θα πραγματοποιούνται οι επισκευές.

«Για αρκετές εβδομάδες τώρα, ο εχθρός χτυπά εγκαταστάσεις ενεργειακού συστήματος σε διάφορες περιοχές», έγραψε στο X ο Σερχί Κοβαλένκο, Διευθύνων Σύμβουλος της ενεργειακής εταιρείας Γιάσνο.

«Φυσικά, κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί αυτό το φθινόπωρο, αλλά δεδομένων των πρόσφατων επιθέσεων, δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος αισιοδοξίας», πρόσθεσε σε επόμενη ανάρτηση.