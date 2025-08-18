Ουκρανία: Μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν σταθμό άντλησης πετρελαίου

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του έπληξαν έναν σταθμό άντλησης πετρελαίου στην περιοχή Ταμπόφ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα την αναστολή του εφοδιασμού μέσω του αγωγού Ντρούζμπα (Druzhba).

Before and after satellite imagery of the damage from a Ukrainian strike on the Druzhba pipeline pumping station in Bryansk Obl., RF.#OSINT pic.twitter.com/gnfRZ2V6L9 — OSINT Intuit 🇺🇸 🇨🇦 🇬🇧 🇺🇦 🇮🇱 🇬🇪 (@UKikaski) August 16, 2025

«Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, ξέσπασε φωτιά στην εγκατάσταση. Η άντληση πετρελαίου μέσω του κύριου αγωγού Ντρούζμπα διεκόπη εντελώς», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου. Στην οποία προστίθεται ότι ο σταθμός ήταν μέρος της πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας στην Ουκρανία.