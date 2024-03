Ουκρανία: Λαμβάνει δόση χρηματοδότησης 1,5 δισ. δολαρίων από την Παγκόσμια Τράπεζα

Ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ντένις Σμιχάλ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ουκρανία έχει λάβει μια δόση 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο ενός προγράμματος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το ταμείο θα βοηθήσει τη χώρα να πληρώσει για τον προϋπολογισμό της και τις κοινωνικές δαπάνες καθώς αμύνεται ενάντια στη ρωσική εισβολή, είπε.

Η Ουκρανία βασίζεται στην οικονομική βοήθεια από τους δυτικούς εταίρους της, αλλά η ξένη χρηματοδότηση μειώθηκε τους δύο πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους και ένα πακέτο βοήθειας των ΗΠΑ έχει μπλοκαριστεί από τους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο εδώ και μήνες.

Το νέο πακέτο βοήθειας της Παγκόσμιας Τράπεζας χρηματοδοτήθηκε από τη Βρετανία και την Ιαπωνία, είπε ο Σμιχάλ. «984 εκατομμύρια δολάρια προέρχονται από την Ιαπωνία και 516 εκατομμύρια δολάρια από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα κεφάλαια θα καλύψουν τις δαπάνες του προϋπολογισμού για κοινωνικές και ανθρωπιστικές ανάγκες και την ανασυγκρότηση», έγραψε στο x.

