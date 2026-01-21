Συλλογή χιονιού για νερό στο σπίτι, ύπνος με γάντια, παλτά και καπέλα, θέρμανση με τούβλα σε φούρνους αερίου, στήσιμο σκηνών σε εσωτερικούς χώρους - οι κάτοικοι του Κιέβου κάνουν ό,τι μπορούν για να επιβιώσουν από τον πιο κρύο και σκοτεινό χειμώνα του πολέμου.

«Όταν δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, δεν υπάρχει θέρμανση: αυτό σημαίνει ότι το διαμέρισμα παγώνει», είπε ο Αντόν Ρύμπικοφ, πατέρας του τρίχρονου Ντέιβιντ και του δίχρονου Ματβίι, μιλώντας στο Reuters στο σπίτι τους, όπου αυτός και η σύζυγός του Μαρίνα έχουν εφοδιαστεί με εφεδρικές μπαταρίες και υπνόσακους.

Ο 39χρονος στρατιωτικός ιερέας είπε ότι ένας από τους γιους του προσβλήθηκε πρόσφατα από πνευμονία, αφού η θερμοκρασία στο διαμέρισμα έπεσε στους 9 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος που διήρκεσε πάνω από 19 ώρες μετά από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές.

«Είναι συναισθηματικά πολύ δύσκολο. Υπάρχει συνεχής ανησυχία», πρόσθεσε ο Ρίμπικοφ, καθώς ετοιμαζόταν να ζεστάνει νερό σε ένα μεταλλικό δοχείο γάλακτος. «Αυτός ο χειμώνας είναι ο πιο δύσκολος».

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας τους τελευταίους μήνες, με πλήγματα πυραύλων και drones σε Κίεβο, Χάρκοβο και Ντνίπρο.

Η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών εκτίμησε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 55.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία πέρυσι, περίπου πέντε φορές περισσότερα από το 2024, σύμφωνα με μία από τις τακτικές εκθέσεις της για τον πόλεμο που δημοσιεύτηκε στο X.

Η Ουκρανία έχει ζητήσει περισσότερη αεροπορική άμυνα από τη Δύση για να αντιμετωπίσει τα drones και τις ρουκέτες.

Με τις θερμοκρασίες να πέφτουν στους -18 °C στο χιονισμένο Κίεβο, οι επιθέσεις σημαίνουν ότι εκατοντάδες χιλιάδες από τους τρία εκατομμύρια κατοίκους της πρωτεύουσας αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.

Την Τρίτη, μετά από μια μεγάλη ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στην πόλη δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα.

Απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το ντους και το μαγείρεμα, αποτελούν πλέον ζητούμενα. Για πρώτη φορά από τη ρωσική εισβολή πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, η κυβέρνηση κήρυξε την περασμένη εβδομάδα κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της ενεργειακής κρίσης που μαστίζει τη χώρα.

Οι επιδρομές στοχεύουν να σπάσουν το ηθικό των Ουκρανών

Η Ρωσία δηλώνει ότι οι επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας έχουν ως στόχο την αποδυνάμωση του στρατού της και αρνείται ότι στοχεύει αμάχους.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε στο Reuters ότι οι επιθέσεις κατά της πρωτεύουσας είχαν ως στόχο «να σπάσουν την αντίσταση, να σπάσουν το ηθικό των Ουκρανών, να κάνουν τα πάντα για να καταθλίψουν τον λαό, να τον αναγκάσουν να μαζέψει τα πράγματά του και να εγκαταλείψει την περιοχή».

«Το Κίεβο ήταν και παραμένει ο στόχος του επιτιθέμενου», δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γραφείο του.

Σε όλη την πόλη, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται τώρα σε σχολεία και σε αυτοσχέδιους χώρους στους δρόμους, όπου γεννήτριες τους επιτρέπουν να ζεσταθούν, να φορτίσουν τα τηλέφωνά τους και να συνδεθούν στο διαδίκτυο.

Σε ένα σημείο διανομής τροφίμων στο Κίεβο που λειτουργεί η "World Central Kitchen", η 66χρονη συνταξιούχος Βαλεντίνα Κιριάκοβα περίμενε στην ουρά για ζεστό φαγητό μαζί με την εγγονή της, Γιέβα Τεπλόβα.

«Δεν παραπονιόμαστε», είπε η Κιριάκοβα, της οποίας το διαμέρισμα σε πολυώροφο κτίριο δεν είχε ρεύμα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μαγειρέψει. «Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πόλεμος και πρέπει να αντέξουμε. Πρέπει να επιβιώσουμε».

Η επίθεση της Ρωσίας στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας έχει οδηγήσει σε διακοπές ρεύματος και νερού στο Κίεβο, οι οποίες διαρκούν συνήθως τρεις έως τέσσερις φορές περισσότερο από τους προηγούμενους χειμώνες.

Ο υπουργός Οικονομίας, Ολέξι Σομπολέφ, δήλωσε ότι από τον Οκτώβριο η Ρωσία έχει προκαλέσει ζημιές 8,5 γιγαβάτ στην παραγωγική ικανότητα της Ουκρανίας - σχεδόν το ήμισυ της τυπικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας - αναγκάζοντάς την να πραγματοποιήσει εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδα ρεκόρ.

Η Ρωσία έχει επίσης χτυπήσει τις εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου της Ουκρανίας, σύμφωνα με την εταιρεία ενέργειας Naftogaz. Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας δήλωσε στα τέλη του περασμένου έτους ότι η Ουκρανία έχασε περίπου το ήμισυ της παραγωγής φυσικού αερίου, αναγκάζοντάς την να δαπανήσει περισσότερα για εισαγωγές.

«Το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας δεν έχει καταρρεύσει, αλλά λειτουργεί σε κατάσταση συνεχούς υποβάθμισης», δήλωσε η Ολένα Λαπένκο, γενική διευθύντρια ασφάλειας και ανθεκτικότητας στο ενεργειακό think-tank "Dixi Group".

Έκτακτη ενεργειακή ανάγκη

Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια έχουν παρατείνει τις χειμερινές διακοπές τους, ενώ πολλές εταιρείες έχουν μεταβεί σε τηλεργασία ή έχουν μειώσει τις ώρες λειτουργίας τους.

Δεκάδες ομάδες επισκευαστών τρέχουν από το ένα σημείο στο άλλο στο Κίεβο για να επιδιορθώσουν τις ζημιές που προκάλεσαν οι ρωσικές επιθέσεις.

«Υπάρχει πολλή δουλειά. Τα δίκτυα δεν μπορούν να αντέξουν τέτοια πίεση ταυτόχρονα», είπε ο Χενάντι Μπαρουλίν, 55 ετών, χειριστής εκσκαφέα, ενώ η ομάδα του εργάζονταν για να αποκαταστήσει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στους κατοίκους.

«Αυτός είναι ένας πραγματικός χειμώνας. Είναι πολύ δύσκολο να σπάσεις το έδαφος, την άσφαλτο, τα πάντα».

Ο Σόμπολεφ δήλωσε ότι τα αποθέματα ενεργειακού εξοπλισμού της Ουκρανίας έχουν εξαντληθεί και ότι απαιτείται επείγουσα χρηματοδοτική στήριξη ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, οι δυτικοί εταίροι της Ουκρανίας έσπευσαν να στείλουν εκατοντάδες γεννήτριες, ισχυρές μπαταρίες και βιομηχανικούς λέβητες για να καλύψουν ορισμένα κενά.

Ο νεοδιορισμένος υπουργός Ενέργειας Ντένις Σμιχάλ δήλωσε ότι η Ουκρανία έχει σημειώσει κάποια πρόοδο στην εγκατάσταση μικρών, ανεξάρτητων μονάδων παραγωγής ενέργειας, προκειμένου να μειώσει την εξάρτησή της από το εξαιρετικά συγκεντρωτικό σύστημα της σοβιετικής εποχής. Ανέφερε ότι το 2025 εγκαταστάθηκαν 762 μεγαβάτ, σε σύγκριση με 225 μεγαβάτ το 2024.

«Δεδομένης της κρίσιμης κατάστασης του ενεργειακού τομέα, ένας τέτοιος ρυθμός είναι σαφώς ανεπαρκής».

Ο Σμίχαλ είπε επίσης ότι το Κίεβο υστερεί σε σχέση με άλλες ουκρανικές πόλεις όσον αφορά στην εγκατάσταση ανεξάρτητης παραγωγικής ικανότητας, μια κριτική που ο δήμαρχος απέρριψε.

Με τις προβλέψεις για εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, υπό του μηδενός για αρκετές ακόμη εβδομάδες και τις αναμενόμενες περαιτέρω ρωσικές επιθέσεις, οι ειδικοί στον τομέα της ενέργειας λένε ότι η κατάσταση δεν είναι πιθανό να βελτιωθεί σύντομα.

Ο Ριμπάκοφ δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να στείλει τους γιους του εκτός Κιέβου, εάν οι διακοπές ρεύματος επιδεινωθούν.

«Χρειαζόμαστε τη ζέστη για να μην κρυώνουν τα παιδιά. Τα υπόλοιπα θα τα ξεπεράσουμε», είπε. «Εάν υπάρξει διακοπή ρεύματος, θα στείλω τα παιδιά μακριά».