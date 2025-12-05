Ουκρανία: Η Ρωσία σχεδιάζει ευρεία επιχείρηση με στρατηγικά βομβαρδιστικά, υποβρύχια και drones
05/12/2025
Μεγάλη, συνδυασμένη ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones αναμένεται απόψε στην Ουκρανία, σύμφωνα με το ανεξάρτητο κανάλι ειδήσεων AMK Mapping.

Τουλάχιστον 4 στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS μεταφέρθηκαν από τη Βάση Αεροπορίας Ουκραίνκα, στην Περιφέρεια Αμούρ. Τρία προσγειώθηκαν στη Βάση Αεροπορίας Ντιάγκιλεφ, Περιφέρεια Ριαζάν, και ένα στη Βάση Ενγκελς-2, Περιφέρεια Σαράτοφ. Όλα είναι εξοπλισμένα με πυραύλους κρουζ Kh-101.

Ένα με δύο υποβρύχια κλάσης Varshavyanka, εξοπλισμένα με πυραύλους κρουζ Kalibr, βρίσκονται στη Ναυτική Βάση Νοβοροσίσκ, Περιφέρεια Κρασνοντάρ. Πιθανόν να υπάρχουν και άλλα πλοία που φέρουν όπλα τέτοιου τύπου.

 

Την ίδια ώρα έχουν γίνει παραδόσεις πυραύλων Iskander-M σε εγκαταστάσεις ΟΤΡΚ στις Περιφέρειες Κουρσκ, Βορονέζ, Μπριάνσκ και Ροστόφ, ενώ γίνονται και εκτοξεύσεις drones Geran-2. Τουλάχιστον 500 Geran έχουν συγκεντρωθεί σε διάφορους χώρους εκτόξευσης και αναμένεται να χρησιμοποιηθούν στην Ουκρανία.

