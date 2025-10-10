Ουκρανία: Χωρίς νερό 2 εκατ. πολίτες μετά την ρωσική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές

Ο ρωσικός βομβαρδισμός σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε προσωρινή διακοπή της παροχής νερού σε 2 εκατομμύρια καταναλωτές στο Κίεβο, σύμφωνα με δήλωση του αναπληρωτή πρωθυπουργού, Αλεξέι Κουλέμπα, στο Telegram.

Ανέφερε ότι 4.000 κτίρια στην πρωτεύουσα παρέμειναν χωρίς νερό και ότι συνεχίζονται οι εργασίες για την επανασύνδεσή των παροχών, όπως μεταδίδει το Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι η ουκρανική πρωτεύουσα έγινε για ακόμη μια φορά στόχος ευρείας κλίμακας ρωσικής επιδρομής τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, η οποία έκοψε το ρεύμα στον ανατολικό τομέα της πόλης, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν πολυάριθμες εκρήξεις και τον βόμβο των κινητήρων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία έκανε λόγο μέσω Telegram για «επίθεση του εχθρού με βαλλιστικούς πυραύλους και μαζική επίθεση με drones επίθεσης», προτρέποντας τον πληθυσμό να παραμείνει στα καταφύγια.

Σε εθνική κλίμακα, «οι Ρώσοι εξαπολύουν μαζικά πλήγματα εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών», ανέφερε η Ουκρανή υπουργός Ενέργειας, Σβιτλάνα Χρίντσουκ μέσω Facebook.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε ότι το ανατολικό τμήμα της ουκρανικής πρωτεύουσας στερείται την ηλεκτροδότηση εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων τα οποία είχαν στο στόχαστρο ειδικά το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας τη νύχτα. «Η αριστερή (σ.σ. ανατολική) όχθη δεν έχει ηλεκτρισμό. Υπάρχουν επίσης προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης», ανέφερε ο δήμαρχος μέσω Telegram.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν μέσω Telegram, ανεπιβεβαίωτες σε αυτό το στάδιο, μπήκε στο στόχαστρο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα.