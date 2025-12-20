Ουκρανία: Επτά νεκροί στην Οδησσό από ρωσική πυραυλική επίθεση

Μια ρωσική πυραυλική επίθεση αργά την Παρασκευή σε υποδομές γύρω από το λιμάνι της Οδησσού προκάλεσε το θάνατο επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό 15, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Αργά το βράδυ, η Ρωσία επιτέθηκε με βαλλιστικούς πυραύλους σε λιμενικές υποδομές στην περιοχή της Οδησσού», έγραψε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξι Κούλεμπα στο Telegram.

Ο Κουλέμπα και ο περιφερειάρχης της Οδησσού Όλεγκ Κίπερ ανέφεραν ότι, σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, επτά άτομα σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν.

Πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε ότι η επίθεση έγινε στο Πιβντέννι, ένα από τα τρία λιμάνια της περιοχής.

Η Οδησσός, κομβικό σημείο για τις εξαγωγές σιτηρών και άλλων προϊόντων της Ουκρανίας, αποτελεί συχνό στόχο ρωσικών επιθέσεων και η ένταση των επιθέσεων έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα συχνά μακροχρόνιες και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Μια επίθεση την Πέμπτη προκάλεσε ζημιές σε μια γέφυρα νοτιοδυτικά της Οδησσού, διακόπτοντας μια σημαντική οδική αρτηρία μεταξύ της πόλης και του λιμανιού του Δούναβη στο Ρένι και δυσχεραίνοντας τη διέλευση των συνόρων προς τη Μολδαβία και τη Ρουμανία.

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριέντενκο, γράφοντας στο Telegram, ανέφερε ότι η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες για να εξασφαλίσει την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων των κατοίκων και των επιχειρήσεων στους δρόμους και τους σιδηροδρόμους.

Ο Κουλέμπα δήλωσε ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε επαφή με τις αρχές της Μολδαβίας για να βρει εναλλακτικές διαδρομές μακριά από την πληγείσα περιοχή, ώστε να μπορούν τα φορτηγά και οι επιβάτες να διασχίσουν τα σύνορα.

Στη Μολδαβία, οι αρχές έστησαν προσωρινά στρατόπεδα στα συνοριακά σημεία διέλευσης για να παρέχουν καταφύγιο και τροφή στους ταξιδιώτες που αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στο ταξίδι τους προς την Ουκρανία.