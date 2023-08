RIA: Χτυπήθηκε γέφυρα που συνδέει την Κριμαία με την ηπειρωτική Ουκρανία (vid)

H γέφυρα Χόνχαρ στην Κριμαία καταστράφηκε σήμερα, από ένα ουκρανικό πυραυλικό πλήγμα μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τον διορισμένο από την Μόσχα, ηγέτη της Κριμαίας Σεργκέι Αξιόνοφ.

Η Ουκρανία είχε προηγούμενα πλήξει την ίδια γέφυρα τον Ιούνιο, καθώς είναι ένα από τα μετρημένα στα δάκτυλα, σημεία διέλευσης μεταξύ της Κριμαίας και της ηπειρωτικής Ουκρανία.

Russian media published footage of the moment a rocket hit the Chonhar bridge. pic.twitter.com/d8mF9qn8ya

Σημειώνεται πως, κατά τη διάρκεια τη νύχτας, η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας 70 όπλα αεροπορικής επίθεσης, περιλαμβανομένων πυραύλων Κρουζ και υπερηχητικών καθώς και ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, ενώ τουλάχιστον 10 πύραυλοι φαίνεται ότι πέρασαν την αντιαεροπορική άμυνα.

After the shelling of Chonhar bridge in the temporarily occupied part of Kherson region. pic.twitter.com/7C8azQz1Wa