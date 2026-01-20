Ουκρανία: Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι στο Κίεβο χωρίς ρεύμα - Ζελένσκι: Η Ρωσία μας έπληξε με πάνω από 300 drones

Περισσότεροι από 335.000 κάτοικοι του Κιέβου, έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε την Τρίτη η ιδιωτική εταιρεία ενέργειας DTEK.

Η DTEK πρόσθεσε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει αποκατασταθεί για 162.000 νοικοκυριά στο Κίεβο, ενώ 173.000 παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Νεκρός και τραυματίας

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις διέκοψαν την παροχή θέρμανσης σε 5.635 πολυκατοικίες.

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, ενώ τα συντρίμμια προκάλεσαν ζημιές σε ένα σχολικό κτίριο και διακόπηκε η παροχή νερού στην αριστερή όχθη της πόλης, η οποία έχει πληθυσμό άνω των 3 εκατομμυρίων ανθρώπων, ανέφερε.

Περιφερειακοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου και δύο βενζινάδικα υπέστησαν ζημιές.

Ήταν η δεύτερη μεγάλη επίθεση στον ενεργειακό τομέα και σε άλλες κρίσιμες υποδομές στην ουκρανική πρωτεύουσα μέχρι στιγμής αυτό το μήνα, καθώς οι θερμοκρασίες κυμαίνονται πολύ κάτω από το μηδέν Κελσίου.

«Χιλιάδες σπίτια είναι χωρίς θέρμανση στο Κίεβο, με εξωτερική θερμοκρασία -15 °C, μετά τη μαζική επίθεση της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα σε μήνυμα που δημοσίευσε στο X.

«Η βάρβαρη επίθεση του (Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ) Πούτιν σήμερα το πρωί είναι ένα σήμα αφύπνισης για τους ηγέτες του κόσμου που συγκεντρώνονται στο Νταβός: η υποστήριξη του ουκρανικού λαού είναι επείγουσα».

Ο Σιμπίχα επανέλαβε το αίτημα για επείγουσα πρόσθετη ενεργειακή βοήθεια, αεροπορική άμυνα και αναχαιτιστικά από τους συμμάχους της Ουκρανίας.

Καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία πλησιάζει τα τέσσερα χρόνια, οι διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης στο τέλος της σύγκρουσης δεν έχουν αποφέρει μέχρι στιγμής απτά αποτελέσματα, παρά την πίεση που ασκεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τόσο στο Κίεβο όσο και στη Μόσχα.

Το Κίεβο ήδη υφίσταται σοβαρές διακοπές ρεύματος και θέρμανσης μετά από προηγούμενες επιθέσεις στην πόλη νωρίτερα τον Ιανουάριο, και δεκάδες συνεργεία επισκευών εργάζονται ασταμάτητα για περισσότερο από μια εβδομάδα για να αποκαταστήσουν την παροχή στους κατοίκους.

Ο Κλίτσκο δήλωσε ότι από τα κτίρια που χτυπήθηκαν στην τελευταία επίθεση, το 80% είχε ήδη χτυπηθεί στην προηγούμενη επίθεση.

Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν επίσης ζημιές σε ενεργειακές και άλλες κρίσιμες υποδομές στις περιοχές Βίνιτσα, Ντνίπρο, Οδησσός, Ζαπορίζια, Πολτάβα και Σούμι, δήλωσε ο Σιμπίχα.

Στην ανατολική περιοχή Ντνίπροπετροβσκ, χτυπήθηκε μια μονάδα παραγωγής και δύο άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ζελένσκι: Κάθε πακέτο υποστήριξης έχει σημασία - Μας επιτέθηκαν πάνω από 300 drones

Σε ανάρτησή του στα social media ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη ρωσική επίθεση κατά της διάρκειας της νύχτας, τονίζοντας πως δέχθηκαν πάνω από 300 drones, ενώ δήλωσε ότι η Ουκρανία είχε λάβει προμήθεια πυραύλων αεράμυνας μόλις μια μέρα νωρίτερα, η οποία, όπως είπε, είχε συμβάλει στην ενίσχυση της άμυνάς της, αλλά πρόσθεσε ότι υπήρχε επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω προμήθειες.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Υπάρχουν ήδη αρχικές αναφορές για την κατάσταση στις περιοχές μετά τη ρωσική επίθεση. Το Κίεβο και η περιοχή, η Βίνιτσα, το Ντνίπρο, η Οδησσός, η Ζαπορίζια, η Πολτάβα, η Σούμι και άλλες περιοχές της χώρας μας. Ομάδες επισκευών, η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας και όλες οι απαραίτητες δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί παντού.

Η ρωσική επίθεση περιελάμβανε σημαντικό αριθμό βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ. Επιπλέον, περισσότερα από 300 drone επίθεσης. Οι δυνάμεις αεροπορικής άμυνας μας αναχαίτισαν σημαντικό αριθμό στόχων. Την ημέρα πριν από αυτή την επίθεση, λάβαμε επιτέλους τους απαραίτητους πυραύλους, κάτι που βοήθησε σημαντικά. Κάθε πακέτο υποστήριξης έχει σημασία. Οι πύραυλοι για τα Patriot, τα NASAMS και άλλα συστήματα αεροπορικής άμυνας είναι απολύτως απαραίτητοι. Άμεση αποστολή ολόκληρου του διπλωματικού μας συστήματος είναι να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία διαθέτει επαρκείς δυνατότητες αεροπορικής άμυνας. Και οι εταίροι δεν πρέπει να αποτύχουν σε αυτό – οι πύραυλοι αεροπορικής άμυνας αποτελούν πραγματική προστασία για την ανθρώπινη ζωή.

Στο πλαίσιο μιας ειδικής συνδιάσκεψης για τον συντονισμό της ενέργειας, θα καθορίσουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις συνέπειες της επίθεσης και τους πόρους που απαιτούνται για την αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης και νερού στους πολίτες.

Η πιο δύσκολη κατάσταση για την ώρα είναι στο Κίεβο, όπου ένας σημαντικός αριθμός κτιρίων κατοικιών δεν έχει θέρμανση. Είναι σημαντικό ο κόσμος να μην παραμείνει σιωπηλός για αυτό. Η Ρωσία δεν μπορεί να βρίσκεται σε ισότιμη βάση με άλλες χώρες του κόσμου, όσο επικεντρώνεται αποκλειστικά στο να σκοτώνει και να βασανίζει ανθρώπους.

Όλοι οι Ουκρανοί αξιωματούχοι – όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι για το έργο των κρατικών θεσμών, των περιφερειακών και τοπικών αρχών και των ουκρανικών εταιρειών ενέργειας – πρέπει τώρα να βρίσκονται στην Ουκρανία, να εργάζονται, να βοηθούν τους ανθρώπους και να προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση. Είναι απαραίτητο να βρισκόμαστε στη χώρα, στις πόλεις μας, με τις κοινότητές μας. Δόξα στην Ουκρανία!»