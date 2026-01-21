Ουκρανία: Δυο νεκροί στο Κρίβι Ριχ από ρωσικά πλήγματα

Ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική πόλη Κρίβι Ριχ στη διάρκεια της νύχτας στοίχισαν τη ζωή σε δύο εβδομηντάχρονους, άνδρα και γυναίκα, και προκάλεσαν τον τραυματισμό μιας γυναίκας, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ντνιπροπετρόφσκ Ολεκσάντρ Γκαντζά.

«Ένας άνδρας 77 ετών και μια γυναίκα 72 ετών σκοτώθηκαν. Μια γυναίκα 53 ετών τραυματίσθηκε», δήλωσε αυτή η πηγή.

Η επίθεση αυτή, που έγινε με πύραυλο και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκάλεσε επίσης ζημιές σε κτίρια, πρόσθεσε.

Ζημιές σε ρωσικό διυλιστήριο από ουκρανικά drones

Θραύσματα ουκρανικών drones προκάλεσαν πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Afipsky στην περιοχή Κρασνοντάρ της νότιας Ρωσίας, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε, δεν υπήρξαν ζημιές και η πυρκαγιά έχει πλέον σβήσει, σύμφωνα με τοπικό κέντρο έκτακτης ανάγκης νωρίς την Τετάρτη.

Το διυλιστήριο, το οποίο έχει δεχτεί συχνές επιθέσεις από ουκρανικά drones τους τελευταίους μήνες στο πλαίσιο της εκστρατείας του Κιέβου για την υποβάθμιση της τεράστιας ενεργειακής υποδομής της Ρωσίας, επικεντρώνεται κυρίως στις εξαγωγές.

Το 2024 επεξεργάστηκε 7,2 εκατομμύρια μετρικούς τόνους αργού πετρελαίου (144.000 βαρέλια την ημέρα).

Παράλληλα, ουκρανικά drones χτύπησαν διάφορες πόλεις στη νότια Ρωσία, τραυματίζοντας 11 άτομα και προκαλώντας την εκκένωση αρκετών κατοίκων, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους την Τετάρτη.