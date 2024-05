Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί και 28 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση στην Οδησσό (vid)

Τέσσερις νεκροί και 28 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στην Οδησσό της νότιας Ουκρανίας.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ στο Telegram δήλωσε ότι τέσσερις από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και λαμβάνουν επείγουσα θεραπεία.

Τόνισε δε ότι μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται δύο παιδιά και μια έγκυος γυναίκα.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν ένα περίτεχνο κτίριο κοντά στην παραλία να φλέγεται και καπνό να υψώνεται προς τον ουρανό.

"Harry Potter's Castle" is burning in Odessa after shelling.

The house of former regional deputy Sergei Kivalov is on fire. pic.twitter.com/2NhqWyBUC4