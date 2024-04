Ουκρανία: Εντείνεται η ανησυχία στο Κίεβο λόγω της ρωσικής προέλασης

Έδαφος σε τουλάχιστον τρεις περιοχές κατά μήκος του ανατολικού μετώπου στην Ουκρανία έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός, συμπεριλαμβανομένου -για πρώτη φορά εδώ και αρκετούς μήνες- εδάφους στη βόρεια περιοχή του Χάρκοβο, αναδεικνύοντας την ανάγκη του Κιέβου για πυρομαχικά και όπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους συμμάχους.

Οι επιδρομές της Ρωσίας είναι πλέον καθημερινές και αντανακλούν τον νέο ρυθμό στο πεδίο της μάχης μετά την πτώση της βιομηχανικής πόλης Αβντιίβκα τον Φεβρουάριο.

«Ο ρωσικός τρόμος υπάρχει μόνο επειδή έχουμε λιγότερα όπλα για να προστατεύσουμε τη ζωή από όσα έχει η Ρωσία για να την καταστρέψει. Όλοι γνωρίζουν πόσο αποτελεσματικά είναι τα Patriot, IRIS-T, NASAMS, Hawk και άλλα σύγχρονα συστήματα αεράμυνας», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Russian terror is only possible because we have fewer weapons and decisions to protect life than Russia has means to destroy it.



Everyone knows how effective Patriot, IRIS-T, NASAMS, Hawk, and other modern air defense systems are. We need them here in Ukraine: in Kharkiv,… pic.twitter.com/6pieWRKjfl