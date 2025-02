Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια Σούμι

Ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενη βόμβα στην περιφέρεια Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή (07/02), τοπικοί αξιωματούχοι.

Η επίθεση, που έγινε αργά το βράδυ της Πέμπτης (06/02) με τρεις κατευθυνόμενες βόμβες, κατέστρεψε κτίριο διαμερισμάτων, ενώ η επιχείρηση διάσωσης συνεχιζόταν το πρωί της Παρασκευής, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι μέσω Telegram.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη (03/02), άλλη μία ρωσική πυραυλική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε συγκρότημα διαμερισμάτων και διοικητικά κτίρια, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν περισσότεροι από 30 στην πόλη Ίζιουμ, βορειοανατολικά του Χάρκοβο.

