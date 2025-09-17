Ουκρανία: Διακοπή ρεύματος στο Κίροβοχραντ μετά από ρωσική επίθεση

Μια νυχτερινή επίθεση με ρωσικά drones στην κεντρική περιοχή Κίροβοχραντ της Ουκρανίας προκάλεσε μερική διακοπή ρεύματος και διαταράχθηκε η λειτουργία των σιδηροδρόμων, ανέφεραν αξιωματούχοι την Τετάρτη.

«Μέχρι στιγμής, το περιφερειακό κέντρο και 44 οικισμοί στην εδαφική κοινότητα Ολεξάντριβκα έχουν μερικώς αποκοπεί από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος», έγραψε ο κυβερνήτης της περιοχής, Αντρέι Ράικοβιτς, στοο Telegram.

Ορισμένα ιδιωτικά σπίτια υπέστησαν επίσης ζημιές και η σιδηροδρομική κυκλοφορία έχει διακοπεί, πρόσθεσε. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι καταπολεμούν πυρκαγιές σε τρεις τοποθεσίες και δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν θύματα.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ολέξι Κούλεμπα δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις στόχευσαν σιδηροδρομικές υποδομές στη νυχτερινή επίθεση, χωρίς να προσδιορίσει την τοποθεσία.

«Χθες το βράδυ, ο εχθρός εξαπέλυσε μαζική επίθεση με drones σε μια προσπάθεια να θέσει εκτός λειτουργίας τους υποσταθμούς που τροφοδοτούν το σιδηροδρομικό δίκτυο», έγραψε στο Telegram.

«Τέτοιες επιθέσεις έχουν έναν σαφή στόχο: να διαταράξουν τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές, να διαταράξουν τη σταθερή λειτουργία των μεταφορών και να ασκήσουν πρόσθετη πίεση στους ανθρώπους και την οικονομία».

Ζαπορίζια

Εξάλλου, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε πως μια πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη στην εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια μετά από ουκρανική επίθεση έχει σβήσει.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η ομάδα του στο σταθμό άκουσε βομβαρδισμούς κοντά στην περιοχή και παρατήρησε μαύρο καπνό να ανεβαίνει από τρεις κοντινές τοποθεσίες.