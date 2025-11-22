Ουκρανία: Αποτυχημένη ρωσική προέλαση προς το κέντρο του Ποκρόβσκ

Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι ρωσικές δυνάμεις προσπάθησαν χωρίς επιτυχία να προωθηθούν προς το κεντρικό τμήμα του Ποκρόβσκ, εκμεταλλευόμενες την ομίχλη.

«Ωστόσο, αυτές οι ενέργειες ήταν ανεπιτυχείς και ο εχθρός εξουδετερώνεται στην αστική περιοχή», έγραψε το Γενικό Επιτελείο στο Telegram, αναφέρει το Reuters.

«Οι δυνάμεις άμυνας κρατούν τις καθορισμένες γραμμές στο βόρειο τμήμα του Ποκρόβσκ και ελέγχουν θέσεις νότια του σιδηροδρόμου, οι οποίες είναι σημαντικές για την περαιτέρω απο-κατοχή», πρόσθεσε.