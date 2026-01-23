Ουγκάντα: Συνελήφθησαν 2.000 υποστηρικτές της αντιπολίτευσης και σκοτώθηκαν 30 μετά τις αμφισβητούμενες εκλογές

Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντα δήλωσε την Παρασκευή ότι οι αρχές συνέλαβαν 2.000 υποστηρικτές της αντιπολίτευσης, σκότωσαν 30 και αναζητούν και άλλους μετά τις αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές, στις οποίες ο πατέρας του, Γιουέρι Μουσέβενι, κέρδισε την έβδομη θητεία του.

Ο 81χρονος Μουσεβένι ηγείται της ανατολικής αφρικανικής χώρας για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Ανακηρύχθηκε νικητής με μεγάλη διαφορά έναντι του Μπόμπι Γουάιν, ηγέτη της αντιπολίτευσης National Unity Platform (NUP), στις εκλογές της 15ης Ιανουαρίου, που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια διακοπής του διαδικτύου.

Ο Γουάιν, πρώην μουσικός με πραγματικό όνομα Ρόμπερτ Κιαγκουλάνι, απέρριψε το αποτέλεσμα, ισχυριζόμενος ότι υπήρξαν εκτεταμένες παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένης της νοθείας των εκλογών, και κρύφτηκε.

Ο αρχηγός του στρατού καταδικάζει τους «τρομοκράτες» της αντιπολίτευσης

Σε μια σειρά από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο αρχηγός του στρατού Muhoozi Kainerugaba, γιος του Museveni, έδωσε τις πρώτες λεπτομέρειες για τις συλλήψεις και τις δολοφονίες υποστηρικτών του NUP, περιγράφοντάς τους ως χούλιγκαν και τρομοκράτες.

«Μέχρι στιγμής έχουμε σκοτώσει 30 τρομοκράτες του NUP», δήλωσε ο Kainerugaba στο X, χωρίς να εξηγήσει τις συνθήκες των θανάτων. «Οι περισσότεροι ηγέτες των τρομοκρατών του NUP κρύβονται. Θα τους πιάσουμε όλους», ανέφερε σε άλλη ανάρτηση.

Η κυβέρνηση κατηγόρησε τους υποστηρικτές του Wine για βία κατά τη διάρκεια των εκλογών, ενώ η αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι τα μέλη της δέχθηκαν επίθεση από τις δυνάμεις ασφαλείας. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τις κατηγορίες.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια σχετικά με το θέμα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εξέφρασε την Πέμπτη την ανησυχία του για τις συλλήψεις και τη βία που αφορούσαν προσωπικότητες και υποστηρικτές της αντιπολίτευσης.

«Ο Γενικός Γραμματέας επισημαίνει τη σημασία της αυτοσυγκράτησης όλων των παραγόντων και του σεβασμού του κράτους δικαίου και των διεθνών υποχρεώσεων της Ουγκάντα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δήλωσε ο εκπρόσωπός του Stephane Dujarric.

Ο Wine ισχυρίζεται ότι εκατοντάδες υποστηρικτές του έχουν κρατηθεί παράνομα τους τελευταίους μήνες λόγω της πολιτικής τους ιδιότητας και κατηγόρησε τις αρχές για εκφοβισμό.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης και οι ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουγκάντα αναφέρουν ότι ορισμένοι από τους συλληφθέντες κρατούνται σε ανεπίσημα κέντρα κράτησης, όπου ορισμένοι υποβάλλονται σε βασανιστήρια.

Η καταστολή εντάθηκε με τη σύλληψη του Μουάνγκα Κιβούμπι, βουλευτή και αναπληρωτή του Γουάιν στο NUP, την Πέμπτη. Δύο άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του NUP έχουν αναφερθεί ως αγνοούμενοι εδώ και ημέρες.

Την Παρασκευή, ο Κιβούμπι εμφανίστηκε στο δικαστήριο της Μπουταμπάλα για να κατηγορηθεί για τρομοκρατία. Τον έθεσαν υπό κράτηση μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανάρτηση της οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα Agora Discourse στο X. Δεν αναφέρθηκε πώς υπερασπίστηκε ο Κιβούμπι τον εαυτό του και η ταυτότητα του δικηγόρου του δεν είναι σαφής.

Ο Wine, 43 ετών, δήλωσε ότι εγκατέλειψε την κατοικία του μετά από έφοδο των δυνάμεων ασφαλείας λίγο μετά τις εκλογές.

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο Museveni προετοιμάζει τον Kainerugaba, ο οποίος έχει εκφράσει προεδρικές φιλοδοξίες, ως διάδοχό του.