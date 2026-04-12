Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ κέρδισε τις εκλογές και εκθρόνισε τον Όρμπαν ύστερα από 16 χρόνια

Τέλος εποχής για τον Βίκτορ Όρμπαν δείχνουν τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα στην Ουγγαρία, καθώς ο Πέτερ Μαγιάρ και το Tisza καταγράφουν σαρωτικό προβάδισμα που τους δίνει έως και 136 από τις 199 έδρες, οδηγώντας τον επί 16 χρόνια πρωθυπουργό σε ιστορική εκλογική ήττα.

Την ίδια ώρα, με καταγεγραμμένο το 47% των ψήφων, το κόμμα Fidesz του Όρμπαν συγκεντρώνει μόλις 56 έδρες, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία του Εθνικού Εκλογικού Γραφείου.

Μάλιστα, ο Πετέρ Μαγιάρ δήλωσε με ανάρτησή του στο Facebook ότι ο Όρμπαν τον συνεχάρη για την εκλογική του νίκη.

Νωρίτερα, ο Μαγιάρ είχε προχωρήσει σε άλλη ανάρτηση στον λογαριασμό του στα social media, γράφοντας «ευχαριστώ Ουγγαρία».

Υπενθυμίζεται ότι, στις πρώτες του δηλώσεις, αφού έκλεισαν οι κάλπες, ο Μάγιαρ τόνισε ότι είναι αισιόδοξος για το αποτέλεσμα, αλλά παραμένει επιφυλακτικός, ενώ αναφέρθηκε και σε καταγγελίες για προσπάθεια νοθείας των αποτελεσμάτων.

Παράλληλα, τόνισε ότι η παράταξή του έχει λάβει αρκετές καταγγελίες για νοθεία και προσπάθεια επιρροής του αποτελέσματος για τις οποίες όπως είπε θα υπάρξει έρευνα κι αν χρειαστεί θα κινηθεί νομικά.

«Όποιος διέπραξε ή υποκίνησε εκλογική νοθεία θα λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου», είπε χαρακτηριστικά.

Οι πρώτες δηλώσεις του Όρμπαν μετά την ήττα: Οδυνηρό το αποτέλεσμα για εμάς, αλλά σαφές

Στην πρώτη του ομιλία μετά τις εκλογές, ο Όρμπαν δήλωσε ότι: «Τα αποτελέσματα των εκλογών δεν είναι ακόμη οριστικά, αλλά είναι κατανοητά και σαφή. Το αποτέλεσμα των εκλογών είναι οδυνηρό για εμάς, αλλά σαφές. Δεν μας δόθηκε η ευθύνη και η δυνατότητα διακυβέρνησης. Συγχαίρω τον νικητή».

NOW: Viktor Orbán:



The election result, although not yet complete, is understandable and clear.



The responsibility and opportunity of governance were not given to us. I congratulated the winning party. pic.twitter.com/c1ZbKuVuuc — Clash Report (@clashreport) April 12, 2026

«Θα υπηρετήσουμε τη χώρα μας και το ουγγρικό έθνος από τη θέση της αντιπολίτευσης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ανέφερε ακόμη ότι, στα περισσότερα από 30 χρόνια του στην ηγεσία του Fidesz, «ζήσαμε δύσκολα και εύκολα, όμορφα και θλιβερά χρόνια», αλλά επέμεινε ότι «ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα τα παρατήσω».

Ο Όρμπαν πρόσθεσε απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του ότι το καθήκον τους είναι σαφές: «Δεν έχουμε το βάρος της διακυβέρνησης της χώρας, οπότε πρέπει να ξαναχτίσουμε τις κοινότητές μας».

«Ποτέ δεν τα παρατάμε, αυτό είναι κάτι που ο κόσμος γνωρίζει για εμάς, ποτέ δεν τα παρατάμε. Οι ημέρες που έχουμε μπροστά μας είναι για να γιατρέψουμε τις πληγές μας», πρόσθεσε.

Φον ντερ Λάιεν: Η Ουγγαρία επέλεξε Ευρώπη

Σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έγραψε χαρακτηριστικά:

«Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη. Η Ευρώπη επέλεγε πάντα την Ουγγαρία. Μαζί, είμαστε πιο δυνατοί. Μια χώρα ανακτά την ευρωπαϊκή της πορεία. Η Ένωση γίνεται ισχυρότερη».

Hungary has chosen Europe.



Europe has always chosen Hungary.



A country reclaims its European path.



The Union grows stronger.



Magyarország Európát választotta.



Európa mindig Magyarországot választotta.



Egy ország visszatér az európai útjára.



Az Unió erősebbé válik. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026

Μερτς, Μακρόν και Κρίστερσον εκφράζουν τη στήριξή τους στον Μαγιάρ

Παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, συνεχάρη τον Πέτερ Μάγιαρ αναφέροντας τα ακόλουθα:

«Ο ουγγρικός λαός αποφάσισε. Τα θερμά μου συγχαρητήρια για την εκλογική σας επιτυχία. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια ισχυρή, ασφαλή και, πάνω απ' όλα, ενωμένη Ευρώπη», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ.

The Hungarian people have decided. My heartfelt congratulations on your electoral success, dear @magyarpeterMP. I am looking forward to working with you. Let’s join forces for a strong, secure and, above all, united Europe. Gratulálok, kedves Magyar Péter! — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) April 12, 2026

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι μίλησε με τον Μάγιαρ για να τον συγχαρεί για τη νίκη του.

«Η Γαλλία χαιρετίζει μια νίκη όσον αφορά τη συμμετοχή των ανθρώπων στη δημοκρατική διαδικασία και μια νίκη που δείχνει την προσήλωση του ουγγρικού λαού στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον ρόλο της Ουγγαρίας στην Ευρώπη», έγραψε ο Μακρόν στο X.

Most beszéltem Magyar Péterrel, hogy gratuláljak neki a magyarországi győzelméhez!



Franciaország üdvözli a demokratikus részvétel győzelmét, a magyar nép ragaszkodását az Európai Unió értékeihez, valamint Magyarország európai elkötelezettségét.… pic.twitter.com/GXBxreTMSs — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 12, 2026

Μάλιστα, και ο Σουηδός πρωθυπουργός, Ούλφ Κρίστερσον, συνεχάρη τον Μάγιαρ με ανάρτησή του στο X:

«Συγχαρητήρια στον Πέτερ Μάγιαρ για την ιστορική νίκη της Tisza στις ουγγρικές εκλογές! Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί σας – ως Σύμμαχοι και Μέλη της ΕΕ. Αυτό σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Ουγγαρίας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Congratulations to @magyarpeterMP on TISZA's historic victory in the Hungarian election! I look forward to working closely with you – as Allies and EU Members. This marks a new chapter in the history of Hungary. — Ulf Kristersson (@SwedishPM) April 12, 2026

Σε κλίμα πόλωσης

Σε κλίμα έντονης πόλωσης διεξληχθησαν οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, με το στρατόπεδο του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν και την αντιπολίτευση του Πέτερ Μαγιάρ να ανταλλάσσουν κατηγορίες για εκλογική νοθεία ακόμη και πριν κλείσουν οι κάλπες.

Όπως σχολιάζει το Politico, o Όρμπαν βρέθηκε αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη πρόκληση της 16ετούς παραμονής του στην εξουσία, καθώς ο πρώην κυβερνητικός παράγοντας Πέτερ Μαγιάρ και το κόμμα Tisza εισήλθαν στην εκλογική ημέρα με προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις

Η συμμετοχή κατέγραψε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς έχει φθάσει σε ποσοστό 74,23% στις 18:00 ώρα Ελλάδας έναντι 62,92% την ίδια ώρα το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της εκλογικής επιτροπής.

Στη Βουδαπέστη είχαν καταφθάσει εκατοντάδες διεθνείς παρατηρητές, ενώ το κυβερνών Fidesz είχε οργανώσει και δικό του μηχανισμό επιτήρησης της διαδικασίας. Παράλληλα, δώδεκα ευρωβουλευτές της δεξιάς ομάδας Patriots for Europe είναι διαπιστευμένοι ως παρατηρητές, μαζί με περίπου 100 ακόμη που συνδέονται με φιλοκυβερνητικές οργανώσεις.

Την ένταση τροφοδότησε πρόσφατο ντοκιμαντέρ ανεξάρτητων δημοσιογράφων με τίτλο The Price of a Vote, το οποίο κατήγγειλε εκτεταμένη εξαγορά ψήφων σε αγροτικές περιοχές υπέρ του Fidesz. Σύμφωνα με μαρτυρίες, σε ορισμένες περιπτώσεις προσφέρθηκαν έως και 30.000 φιορίνια — περίπου 80 ευρώ — για μία ψήφο.

Η αντιπολίτευση είχε δημιουργήσει ειδική πλατφόρμα για αναφορές παρατυπιών, ενώ αντίστοιχη γραμμή καταγγελιών λειτουργεί και το Fidesz, το οποίο υποστηρίζει ότι η πλειονότητα των παραβιάσεων συνδέεται με το Tisza.

Πώς διεξάγονται οι εκλογές στην Ουγγαρία

Σημειώνεται ότι, οι βουλευτικές εκλογές διεξάγονται στην Ουγγαρία κάθε τέσσερα χρόνια. 106 από τους 199 βουλευτές εκλέγονται σε μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πλειοψηφικού εκλογικού σώματος. Οι υπόλοιποι 93 βουλευτές επιλέγονται από έναν ενιαίο κατάλογο σε μια «εθνική» εκλογική περιφέρεια.

Στις τελευταίες εκλογές του 2022, το κόμμα Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν κέρδισε 135 έδρες διατηρώντας την υπερπλειοψηφία των δύο τρίτων, επιτρέποντας στον πρωθυπουργό να συνεχίσει να προωθεί τη συνταγματική μεταρρύθμιση.

Ένα διαφορετικό εκλογικό σύστημα χρησιμοποιούνταν πριν από το 2010, όταν ο Όρμπαν και το κόμμα Fidesz επέστρεψαν για πρώτη φορά στην εξουσία - η Ουγγαρία είχε 386 κοινοβουλευτικές έδρες.

WSJ: Ποιος είναι ο Πέτερ Μαγιάρ

Ο Πέτερ Μαγιάρ, 45 ετών, είναι συντηρητικός πολιτικός και ευρωβουλευτής. Αναδείχθηκε στον βασικό αντίπαλο του Όρμπαν μετά τη ρήξη του με το κυβερνών κόμμα Fidesz το 2024.

Ο Μαγιάρ, που σπούδασε νομικά, υπήρξε για περισσότερες από δύο δεκαετίες σχετικά άγνωστο στέλεχος του κόμματος του Όρμπαν, υπηρετώντας ως διπλωμάτης στις Βρυξέλλες και κατέχοντας ανώτερες θέσεις σε κρατικούς οργανισμούς. Ήταν παντρεμένος με τη Judit Varga, κορυφαίο στέλεχος του Fidesz, έως το 2023.

Ο Μαγιάρ βρέθηκε στο προσκήνιο το 2024, όταν συγκρούστηκε με τον Όρμπαν με αφορμή πολιτικό σκάνδαλο που πυροδοτήθηκε από αποκαλύψεις ότι είχε δοθεί χάρη σε άνδρα καταδικασμένο για συγκάλυψη σεξουαλικής κακοποίησης σε παιδικό ίδρυμα.

Την ίδια χρονιά ίδρυσε το Tisza, ένα νέο πολιτικό κίνημα που στη συνέχεια απέσπασε το 30% των ψήφων της Ουγγαρίας στις Ευρωεκλογές.

Όπως σχολιάζουν οι New York Times, η εκστρατεία του τροφοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη διάχυτη λαϊκή οργή για τη διαφθορά, ιδίως για την κακή χρήση δισεκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά και από την ανησυχία για την υποτονική οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Έχει δεσμευτεί να βελτιώσει τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει παγώσει αναπτυξιακά κονδύλια προς την Ουγγαρία, υποστηρίζοντας ότι ο Όρμπαν έχει υπονομεύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Ο Μαγιάρ έχει επικεντρωθεί στο βιοτικό επίπεδο και σε ζητήματα όπως το προβληματικό σύστημα υγείας της Ουγγαρίας. Ωστόσο, έχει αποφύγει θέματα όπως τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και κράτησε σιγή για την απαγόρευση της παρέλασης Pride στη Βουδαπέστη πέρυσι.

Παράλληλα, αν και έχει επικρίνει τη στροφή του Όρμπαν προς τη Ρωσία, τονίζοντας τη μακρά ιστορία πίεσης της Μόσχας προς την Ουγγαρία, έχει αποφύγει να τοποθετηθεί για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Βίκτορ Όρμπαν έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένα τον Μάγιαρ «μαριονέτα των Βρυξελλών», κατηγορία που ο νέος πρωθυπουργός απορρίπτει, επιδιώκοντας να εμφανιστεί ως πολιτικός που μπορεί να συνδυάσει ευρωπαϊκή πορεία με την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων.