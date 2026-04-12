Συγχαρητήρια Φον ντερ Λάιεν στον Μάγιαρ για την εκλογική του νίκη: Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη

Με διπλό μήνυμα της στο «Χ», η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν δήλωσε για την εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ στην Ουγγαρία ότι η χώρα «διάλεξε την Ευρώπη».
«Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά απόψε στην Ουγγαρία», τόνισε στην αρχική της δήλωση η πρόεδρος της Κομισιόν.
Hungary has chosen Europe.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026
Europe has always chosen Hungary.
A country reclaims its European path.
The Union grows stronger.
Magyarország Európát választotta.
Európa mindig Magyarországot választotta.
Egy ország visszatér az európai útjára.
Az Unió erősebbé válik.
Με δεύτερη δήλωσή της γραμμένη και στην ουγγρική γλώσσα, η κ. Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε: «Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη. Η Ευρώπη επιλέγει πάντα την Ουγγαρία. Μαζί, είμαστε πιο δυνατοί. Μια χώρα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή της πορεία. Η Ένωση γίνεται πιο ισχυρή».
«Ελπίζω μόνο ο Πέτερ Μάγιαρ να έχει φορτίσει το κινητό του απόψε, γιατί πρόκειται να γίνει πολύ δημοφιλής», σχολίασε με χιούμορ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,σύμφωνα με τoν Guardian, δίνοντας το στίγμα του φιλοευρωπαϊκού προσανατολισμού της Ουγγαρίας, καθώς η εκλογική επικράτηση του Μάγιαρ, φέρνει χαμόγελα στις Βρυξέλλες.