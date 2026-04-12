Συγχαρητήρια Φον ντερ Λάιεν στον Μάγιαρ για την εκλογική του νίκη: Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη

Με διπλό μήνυμα της στο «Χ», η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν δήλωσε για την εκλογική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ στην Ουγγαρία ότι η χώρα «διάλεξε την Ευρώπη».

«Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά απόψε στην Ουγγαρία», τόνισε στην αρχική της δήλωση η πρόεδρος της Κομισιόν.

Hungary has chosen Europe.



Europe has always chosen Hungary.



A country reclaims its European path.



The Union grows stronger.



Magyarország Európát választotta.



Európa mindig Magyarországot választotta.



Egy ország visszatér az európai útjára.



Az Unió erősebbé válik. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026

Με δεύτερη δήλωσή της γραμμένη και στην ουγγρική γλώσσα, η κ. Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε: «Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη. Η Ευρώπη επιλέγει πάντα την Ουγγαρία. Μαζί, είμαστε πιο δυνατοί. Μια χώρα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή της πορεία. Η Ένωση γίνεται πιο ισχυρή».

«Ελπίζω μόνο ο Πέτερ Μάγιαρ να έχει φορτίσει το κινητό του απόψε, γιατί πρόκειται να γίνει πολύ δημοφιλής», σχολίασε με χιούμορ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,σύμφωνα με τoν Guardian, δίνοντας το στίγμα του φιλοευρωπαϊκού προσανατολισμού της Ουγγαρίας, καθώς η εκλογική επικράτηση του Μάγιαρ, φέρνει χαμόγελα στις Βρυξέλλες.