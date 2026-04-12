Πέτερ Μάγιαρ: Ο πρώην συνεργάτης του Όρμπαν που αλλάζει την Ουγγαρία - Το σκάνδαλο που τον ανέδειξε

Η Ουγγαρία αλλάζει σελίδα, καθώς ύστερα από 16 χρόνια στον «τιμόνι» της χώρας, ο Βίκτορ Όρμπαν γνώρισε μεγάλη ήττα στις εκλογές και πλέον καθήκοντα πρωθυπουργού αναλαμβάνει ο Πέτερ Μαγιάρ.

Ο Πέτερ Μαγιάρ, 45 ετών, είναι συντηρητικός πολιτικός και ευρωβουλευτής. Αναδείχθηκε στον βασικό αντίπαλο του Όρμπαν μετά τη ρήξη του με το κυβερνών κόμμα Fidesz το 2024.

Ο Μαγιάρ, που σπούδασε νομικά, υπήρξε για περισσότερες από δύο δεκαετίες σχετικά άγνωστο στέλεχος του κόμματος του Όρμπαν, υπηρετώντας ως διπλωμάτης στις Βρυξέλλες και κατέχοντας ανώτερες θέσεις σε κρατικούς οργανισμούς. Ήταν παντρεμένος με τη Judit Varga, κορυφαίο στέλεχος του Fidesz, έως το 2023.

Ο Μαγιάρ βρέθηκε στο προσκήνιο το 2024, όταν συγκρούστηκε με τον Όρμπαν με αφορμή πολιτικό σκάνδαλο που πυροδοτήθηκε από αποκαλύψεις ότι είχε δοθεί χάρη σε άνδρα καταδικασμένο για συγκάλυψη σεξουαλικής κακοποίησης σε παιδικό ίδρυμα.

Την ίδια χρονιά ίδρυσε το Tisza, ένα νέο πολιτικό κίνημα που στη συνέχεια απέσπασε το 30% των ψήφων της Ουγγαρίας στις Ευρωεκλογές.

Όπως σχολιάζουν οι New York Times, η εκστρατεία του τροφοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη διάχυτη λαϊκή οργή για τη διαφθορά, ιδίως για την κακή χρήση δισεκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά και από την ανησυχία για την υποτονική οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Έχει δεσμευτεί να βελτιώσει τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει παγώσει αναπτυξιακά κονδύλια προς την Ουγγαρία, υποστηρίζοντας ότι ο Όρμπαν έχει υπονομεύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Ο Μαγιάρ έχει επικεντρωθεί στο βιοτικό επίπεδο και σε ζητήματα όπως το προβληματικό σύστημα υγείας της Ουγγαρίας. Ωστόσο, έχει αποφύγει θέματα όπως τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και κράτησε σιγή για την απαγόρευση της παρέλασης Pride στη Βουδαπέστη πέρυσι.

Παράλληλα, αν και έχει επικρίνει τη στροφή του Όρμπαν προς τη Ρωσία, τονίζοντας τη μακρά ιστορία πίεσης της Μόσχας προς την Ουγγαρία, έχει αποφύγει να τοποθετηθεί για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Βίκτορ Όρμπαν έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένα τον Μάγιαρ «μαριονέτα των Βρυξελλών», κατηγορία που ο νέος πρωθυπουργός απορρίπτει, επιδιώκοντας να εμφανιστεί ως πολιτικός που μπορεί να συνδυάσει ευρωπαϊκή πορεία με την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων.