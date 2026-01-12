Ουγγαρία: Έδωσε άσυλο στον Πολωνό πρώην ακροδεξιό υπουργό, ύποπτο για εγκληματική οργάνωση

Ο Πολωνός πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο δήλωσε σήμερα ότι αποφάσισε να κάνει χρήση του ασύλου που του χορηγήθηκε από την κυβέρνηση της Ουγγαρίας.

«Αποφάσισα να επωφεληθώ του ασύλου που μου χορηγήθηκε από την ουγγρική κυβέρνηση λόγω πολιτικών διώξεων στην Πολωνία», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Statement



I have chosen to fight against political banditry and lawlessness. I stand in opposition to a creeping dictatorship. I do this in the name of the principles that I have always upheld, and for which I have now become the target of Donald Tusk’s personal vendetta and his… — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) January 12, 2026

Το Νοέμβριο, ο Ζιόμπρο, βασικό στέλεχος του συντηρητικού εθνικιστικου Κόμματος Νόμου και Δικαιοσύνης (PiS) της Πολωνίας, που έχασε την εξουσία το 2023, επέλεξε να παραμείνει στη Βουδαπέστη, αφού το κοινοβούλιο της Πολωνίας ψήφισε την άρση της ασυλίας του ώστε να αντιμετωπίσει κατηγορίες για κατάχρηση δημόσιων πόρων και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί 26 κατηγορίες, οι οποίες επισύρουν ποινές κάθειρξης έως 25 ετών.