Ουγγαρία: Έδωσε άσυλο στον Πολωνό πρώην ακροδεξιό υπουργό, ύποπτο για εγκληματική οργάνωση

12/01/2026 • 10:42
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ο Πολωνός πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο δήλωσε σήμερα ότι αποφάσισε να κάνει χρήση του ασύλου που του χορηγήθηκε από την κυβέρνηση της Ουγγαρίας.

«Αποφάσισα να επωφεληθώ του ασύλου που μου χορηγήθηκε από την ουγγρική κυβέρνηση λόγω πολιτικών διώξεων στην Πολωνία», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Το Νοέμβριο, ο Ζιόμπρο, βασικό στέλεχος του συντηρητικού εθνικιστικου Κόμματος Νόμου και Δικαιοσύνης (PiS) της Πολωνίας, που έχασε την εξουσία το 2023, επέλεξε να παραμείνει στη Βουδαπέστη, αφού το κοινοβούλιο της Πολωνίας ψήφισε την άρση της ασυλίας του ώστε να αντιμετωπίσει κατηγορίες για κατάχρηση δημόσιων πόρων και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί 26 κατηγορίες, οι οποίες επισύρουν ποινές κάθειρξης έως 25 ετών.

