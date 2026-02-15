Όρμπαν κατά ΕΕ: Η πραγματική απειλή έρχεται από τις Βρυξέλλες

«Η πραγματική απειλή που αντιμετωπίζει η Ουγγαρία δεν είναι η Ρωσία, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση» δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Βίκτορ Όρμπαν σε ομιλία του προς τους υποστηρικτές του το Σάββατο, καθώς το εθνικιστικό κόμμα του εντείνει την αντιευρωπαϊκή εκστρατεία ενόψει των εθνικών εκλογών.

Με μόνο οκτώ εβδομάδες να απομένουν μέχρι τις εκλογές της 12ης Απριλίου, ο Όρμπαν και το κόμμα του, Fidesz, αντιμετωπίζουν την πιο σοβαρή πρόκληση από τότε που ο δεξιός λαϊκιστής ηγέτης ανέλαβε ξανά την εξουσία το 2010.

Οι περισσότερες ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Fidesz υστερεί έναντι του κεντροδεξιού κόμματος Tisza και του ηγέτη του, Πέτερ Μαγιάρ. Στην ομιλία του, ο Όρμπαν συνέκρινε την ΕΕ με το καταπιεστικό σοβιετικό καθεστώς που κυριάρχησε στην Ουγγαρία για πάνω από 40 χρόνια τον περασμένο αιώνα και απέρριψε την πεποίθηση πολλών Ευρωπαίων ηγετών ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της ηπείρου.

«Πρέπει να συνηθίσουμε την ιδέα ότι όσοι αγαπούν την ελευθερία δεν πρέπει να φοβούνται την Ανατολή, αλλά τις Βρυξέλλες», είπε, αναφερόμενος στην de facto πρωτεύουσα της ΕΕ στο Βέλγιο.

«Η σπορά του φόβου για τον Πούτιν είναι πρωτόγονη και ανεύθυνη. Οι Βρυξέλλες, ωστόσο, είναι μια απτή πραγματικότητα και πηγή άμεσου κινδύνου», είπε. «Αυτή είναι η πικρή αλήθεια και δεν θα την ανεχτούμε».

Ο Όρμπαν είναι σταθερός αντίπαλος της στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας προς το Κίεβο από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή της πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, και διατηρεί στενές σχέσεις με τη Μόσχα, ενώ υιοθετεί μια επιθετική στάση απέναντι στους εταίρους της Ουγγαρίας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, τους οποίους περιγράφει ως πολεμοκάπηλους.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να πάει σε πόλεμο ως το 2030. Δεν είναι ότι ήθελε, μπορούσε ή σχεδίαζε να το κάνει – το έχει αποφασίσει. Οι εκλογές του Απριλίου θα είναι οι τελευταίες ουγγρικές εκλογές πριν από τον πόλεμο. Η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να αποφασίσει για το ζήτημα του πολέμου και της ειρήνης. Οι Βρυξέλλες έχουν αποφασίσει ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα ηττηθούν στο έδαφος της Ουκρανίας.

Παντού, εκτός από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, γίνονται ενεργά προετοιμασίες για έναν πιθανό πόλεμο. Η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία έχει ήδη εισαχθεί σε εννέα χώρες, και σε ορισμένα μέρη έχει επεκταθεί ακόμη και στις γυναίκες. Στέλνονται οδηγίες στον πληθυσμό για το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση πολέμου, οι στρατιωτικές δαπάνες έχουν αυξηθεί απότομα. Έχουν υπογραφεί συμφωνίες ότι στρατιωτικές μονάδες θα σταλούν αργότερα στην Ουκρανία, θα σταλούν στον θάνατο» τόνισε.

Τον Δεκέμβριο, δήλωσε ότι «δεν είναι σαφές ποιος επιτέθηκε σε ποιον», όταν δεκάδες χιλιάδες ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στα σύνορα της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας βρίσκεται εδώ και καιρό σε σύγκρουση με την ΕΕ, η οποία έχει «παγώσει» δισεκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση προς τη Βουδαπέστη λόγω ανησυχιών ότι ο Όρμπαν έχει διαλύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς, υπονομεύσει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και επιτρέψει την εξάπλωση της διαφθοράς.

Σε αντάλλαγμα, ο Όρμπαν ενεργεί όλο και περισσότερο ως αντιδραστικό στοιχείο στις αποφάσεις της ΕΕ, απειλώντας συστηματικά να ασκήσει βέτο σε βασικές πολιτικές, όπως η παροχή οικονομικής στήριξης στην Ουκρανία.

Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, παρουσιάζει όλο και περισσότερο το κόμμα Tisza ως μαριονέτα της ΕΕ που δημιουργήθηκε για να ανατρέψει την κυβέρνησή του και να εξυπηρετήσει ξένα συμφέροντα, ισχυρισμούς που tο Tisza έχει αρνηθεί κατηγορηματικά. Ο Μαγιάρ, ηγέτης του κόμματος, έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει τις τεταμένες σχέσεις της Ουγγαρίας με τους δυτικούς συμμάχους της, να αναζωογονήσει την στάσιμη οικονομία και να επαναφέρει τη χώρα σε μια πιο δημοκρατική πορεία.