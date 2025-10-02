Όρμπαν: H Ουγγαρία θα υποστηρίξει την Ουκρανία στη Σύνοδο Κορυφής

Την ουγγρική θέση για την Ουκρανία θα υποστηρίξει ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη. Εκεί, σύμφωνα με τον Όρμπαν, ηγέτες της ΕΕ θέλουν να επιτύχουν τη χρηματοδότηση παραδόσεων όπλων στην Ουκρανία και να επιταχύνουν την ένταξη της εμπόλεμης χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Δεύτερη ημέρα στην Κοπεγχάγη. Η κατάσταση είναι σοβαρή. Ξεκάθαρα φιλοπολεμικές προτάσεις βρίσκονται στο τραπέζι. Θέλουν να παραδώσουν κεφάλαια της ΕΕ στην Ουκρανία. Προσπαθούν να επιταχύνουν την ένταξη της Ουκρανίας με κάθε είδους νομικά τεχνάσματα. Θέλουν να χρηματοδοτήσουν παραδόσεις όπλων», έγραψε ο Ούγγρος πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας: «Υποστηρίζω σθεναρά την ουγγρική θέση».

📍 Copenhagen, day two. The situation is serious. Outright pro-war proposals are on the table. They want to hand over EU funds to Ukraine. They are trying to accelerate Ukraine’s accession with all kinds of legal tricks. They want to finance arms deliveries. All these proposals… pic.twitter.com/86qEC83kIX — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 2, 2025

Στο μεταξύ, η Ουγγαρία πρόκειται να αγοράσει συνολικά 4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από τη γαλλική εταιρεία ενέργειας Engie στο διάστημα από το 2028 ως το 2038, όπως δήλωσε σήμερα ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο.

«Αυτό θα χρησιμεύσει ως σημαντικός πυλώνας τις ενεργειακής ασφάλειας της Ουγγαρίας», δήλωσε ο Σιγιάρτο μετά την υπογραφή αυτής της συμφωνίας στη Βουδαπέστη από εκπροσώπους της Engie και της ουγγρικής MVM.