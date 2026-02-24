Οργή Ευρωπαίων για τον Όρμπαν: Μπλόκαρε το νέο πακέτο στήριξης προς την Ουκρανία

Έξαλλοι είναι οι ηγέτες της ΕΕ με τον Βίκτορ Όρμπαν, τον οποίο κατηγορούν ότι σαμποτάρει τη στήριξη του μπλοκ προς το Κίεβο, με αφορμή την απόφαση της Βουδαπέστης να μπλοκάρει τις νέες οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία.

Η Γερμανία, η Γαλλία και άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν κατάφεραν τη Δευτέρα -παραμονή της τέταρτης επετείου από την πλήρους κλίμακας εισβολή του Πούτιν- να πείσουν την κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν να εγκρίνει το τελευταίο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ και ένα δάνειο που προορίζεται να βοηθήσει το Κίεβο να καλύψει τις στρατιωτικές και χρηματοδοτικές του ανάγκες.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, μάλιστα χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, χαρακτήρισε τις ενέργειες της Ουγγαρίας «πολιτικό σαμποτάζ».

Η κόντρα απειλεί να επισκιάσει μια προσεκτικά οργανωμένη επίδειξη αλληλεγγύης προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από τους βασικούς Ευρωπαίους εταίρους του. Ανώτατοι πολιτικοί αξιωματούχοι αναμένεται να επισκεφθούν το Κίεβο την Τρίτη, μεταξύ των οποίων η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Παρά τον "ντόρο" που επικρατεί στις παγκόσμιες υποθέσεις σήμερα, αυτός ο πόλεμος παραμένει το πιο κρίσιμο ζήτημα της εποχής μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ. «Θέτει το ερώτημα αν η ουκρανική και η ευρωπαϊκή ελευθερία θα αντέξουν. Η απάντησή μας, από κοινού, είναι κατηγορηματική. Η Ρωσία δεν κερδίζει αυτόν τον πόλεμο. Δεν θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο», είπε.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας μέχρι να υπάρξει «μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη – και ακόμα περισσότερο», πρόσθεσε ο Στάρμερ.

Η σημερινή επέτειος έρχεται έπειτα από έναν αδυσώπητο, ιδιαίτερα ψυχρό χειμώνα, στη διάρκεια του οποίου η Ρωσία έπληξε συστηματικά τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας με drones και βαλλιστικούς πυραύλους, βυθίζοντας εκατομμύρια ανθρώπους στο σκοτάδι. Το Κίεβο, η Οδησσός και το Χάρκοβο συγκαταλέγονται στις πόλεις που έχουν πληγεί περισσότερο.