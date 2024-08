Συνέδριο Δημοκρατικών

Η Αμερική είναι «έτοιμη» για «την πρόεδρο Κάμαλα Χάρις», δήλωσε την Τρίτη το βράδυ ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα από το βήμα του Συνεδρίου των Δημοκρατικών, καθώς το κόμμα ετοιμάζεται να στέψει την αντιπρόεδρο της χώρας υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και η σύζυγός του Μισέλ Ομπάμα επιβεβαίωσαν το στάτους τους ως αστέρων του Δημοκρατικού Κόμματος με τις ομιλίες που εκφώνησαν καλώντας τους Αμερικανούς να στηρίξουν την Κάμαλα Χάρις, υποψήφια του κόμματος στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, έναντι του Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Κάμαλα Χάρις είναι έτοιμη για τη δουλειά», είναι κάποια «που πέρασε όλη της τη ζωή μαχόμενη γι’ αυτούς που έχουν ανάγκη να ακουστούν», πρόσθεσε ο πρώην πρόεδρος, που εκφώνησε ομιλία με πολλές αιχμές εναντίον του Ρεπουμπλικάνου υποψήφιου και διάδοχου Ομπάμα στον Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν χρειαζόμαστε τέσσερα ακόμη χρόνια με νταηλίκι, ανικανότητα και χάος. Έχουμε ξαναδεί το έργο και όλοι ξέρουμε ότι το σίκουελ είναι συνήθως χειρότερο», τόνισε ο Ομπάμα.

Προσάρμοσε εξάλλου το παλιό του σλόγκαν «Yes, we can» («ναι, μπορούμε») στην Χάρις, διαβεβαιώνοντας πως «ναι, μπορεί» να κερδίσει τις προσεχείς εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μπαράκ Ομπάμα, χρησιμοποιεί το σημαντικό πολιτικό του κεφάλαιο για να στηρίξει τη Χάρις, η οποία επιδιώκει επίσης να γράψει ιστορία και να γίνει η πρώτη γυναίκα, η πρώτη μαύρη και η πρώτη Ασιάτισσα πρόεδρος της χώρας.

Ο Ομπάμα εξήρε τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος υπήρξε και αντιπρόεδρος του.

«Η ιστορία θα θυμάται τον Τζο Μπάιντεν ως έναν πρόεδρο που υπερασπίστηκε τη δημοκρατία σε μια περίοδο υψηλού κινδύνου. Είμαι περήφανος που τον αποκαλώ πρόεδρό μου, αλλά ακόμη πιο περήφανος που τον αποκαλώ φίλο», δήλωσε ο Ομπάμα, με το κοινό να απαντά φωνάζοντας: «Αγαπάμε τον Τζο».

Εξάλλου, με ανάρτησή του στο Χ δήλωσε:

«Αυτό που θαυμάζω περισσότερο στον Τζο είναι η ευπρέπεια, η ανθεκτικότητά του και η ακλόνητη πίστη του στην υπόσχεση της χώρας μας. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αυτές είναι οι αξίες που χρειαζόταν περισσότερο η Αμερική. Είμαι περήφανος που τον αποκαλώ πρόεδρό μου και είμαι τόσο ευγνώμων που τον αποκαλώ φίλο μου», σημείωσε.

What I admire most about Joe is his decency, his resilience, and his unshakable belief in the promise of our country. Over the last four years, those are the values America has needed most. I am proud to call him my president, and I’m so grateful to call him my friend. pic.twitter.com/7eI4pc5VOQ