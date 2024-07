Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα: Γνωστοποίησαν τη στήριξή τους στην Κάμαλα Χάρις (vid)

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ γνωστοποίησαν την υποστήριξή τους στην υποψηφιότητα της Καμάλα Χάρις για πρόεδρος την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, δημοσιοποιήθηκε μια βιντεοκλήση διάρκειας περίπου ενός λεπτού μεταξύ του ανδρόγυνου και της νυν αντιπροέδρου.

«Τηλεφωνήσαμε για να σου πούμε πως η Μισέλ και εγώ δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο περήφανοι που σε υποστηρίζουμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να νικήσεις αυτές τις εκλογές και να φτάσεις στο Οβάλ Γραφείο», είπε ο Ομπάμα στην Χάρις.

«Είμαι περήφανη για σένα. Αυτό θα είναι ιστορικό», είπε η πρώην πρώτη κυρία στην Χάρις.

